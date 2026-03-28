Орбан вступив у жорстку перепалку на власному мітингу і згадав Україну
- На передвиборчому мітингу Орбана в місті Дьйор відбувся один із наймасовіших протестів проти його політики.
- Орбан звинуватив протестувальників у підтримці України, що викликало ще сильнішу реакцію натовпу.
Вже скоро в Угорщині пройдуть парламентські вибори. Сподіваючись підняти свої сумнівні шанси на перемогу, чинний прем'єр Віктор Орбан вирушив у передвиборче турне країною. Втім, на те, з чим він зустрівся в місті Дьйор, політик явно не очікував.
На мітинг Орбана у місті Дьйор прийшла велика кількість невдоволених його політикою. Це був один із наймасовіших протестів під час поїздок прем'єра країною, пише HVG.
Як Орбана освистали на мітингу?
Атмосфера на площі Сечені була напруженою з самого початку. Виявилося, що навіть у місті, яке довго вважалося лояльним до партії Орбана, зросло невдоволення владою.
Під час заходу групи організованих прихильників правлячої партії намагалися стримувати протестувальників і не пускати їх ближче до сцени. Деякі з них діяли як "живий ланцюг".
Попри це, протестувальники все ж змогли пройти на площу, і там утворилися дві великі групи, які вигукували гасла одна проти одної. Поліції поруч майже не було, але серйозних сутичок вдалося уникнути.
На тлі цього Віктор Орбан неодноразово змушений був реагувати на вигуки із натовпу. Він підвищував голос, звинувачував протестувальників у спробі зірвати захід і навіть вступав із ними у своєрідну словесну перепалку. Зокрема, заявляв, що вони нібито підтримують Україну та хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада. Також Орбан стверджував, що Україна буцімто надає їм фінансову, політичну та інформаційну підтримку. Ці слова викликали ще сильнішу реакцію натовпу – протестувальники почали голосніше вигукувати і свистіти.
Орбан намагається перекричати протестувальників: дивіться відео
Опозиційний політик, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, своєю чергою, звинуватив владу в тому, що до міста спеціально привезли групи людей для тиску на протестувальників, і зазначив, що поліція майже не втручалася.
Події в Дьйорі показали зростання напруги в суспільстві та розкол серед виборців. Попри те, що Орбан намагався знизити значення інциденту і навіть іронічно подякував протестувальникам за "музичний супровід", було помітно, що ситуація вийшла для нього несподіваною і змусила реагувати емоційно.
Угорщина напередодні виборів: останні події
За даними Reuters, багато європейських чиновників розчаровані Орбаном через його часті конфлікти з партнерами в ЄС, близькі відносини з Росією та блокування важливих рішень, зокрема допомоги Україні.
Дипломати також очікують, що зміна влади могла б зменшити блокування ініціатив ЄС, однак радикального покращення відносин не прогнозують.
Ймовірним наступником Орбана називають Петера Мадяра, який може продовжити схожу політику щодо міграції та розширення ЄС.
Журналісти-розслідувачі в Угорщині випустили фільм "Ціна голосу", який розкриває підкуп і тиск на виборців з боку партії Віктора Орбана. Розслідування показало, що виборцям пропонували гроші, послуги та наркотики в обмін на голоси.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що постачання газу до України буде поступово припинено, доки не відновиться транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах його уряд може розпочати розслідування щодо чинного прем'єра Орбана. Причиною він назвав повідомлення ЗМІ про можливий витік інформації із засідань ЄС до Росії. Мадяр припустив, що якщо це підтвердиться, йдеться про серйозні порушення, які можуть розцінюватися як державна зрада.