Нові переговори в Абу-Дабі: перші фото із зустрічі делегацій України, Росії та США

В Абу-Дабі, що в ОАЕ, 4 лютого відбувається новий раунд переговорів за участі делегацій України, Росії та США. У мережі з'явилися перші офіційні фото із зустрічі.

Знімки оприлюднило Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як відбувається новий раунд переговорів у Абу-Дабі?

У МЗС ОАЕ зазначили, що другий раунд тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами розпочався 4 лютого в Абу-Дабі в межах поточних дипломатичних зусиль щодо просування політичного процесу у напрямку врегулювання війни в Україні.

У міністерстві наголосили, що початок другого раунду відображає незмінну відданість сторін дипломатичному процесу, і висловили сподівання, що ця зустріч спиратиметься на результати першого раунду та сприятиме просуванню взаєморозуміння між сторонами конфлікту.

На знімках МЗС ОАЕ можна побачити українську делегацію, яку очолює Рустем Умєров, російських посадовців, а також спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Другий раунд мирних переговорів в Абу-Дабі 4 лютого / Фото МЗС ОАЕ

Наразі жодних деталей щодо обговорень, які тривають на переговорах в Абу-Дабі, – немає.