Секретар Ради нацбезпеки Ірану Ларіджані різко відповів на заяви Трампа про переговори

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не планує вести переговори зі США. Так він спростував інформацію про можливе відновлення діалогу з Вашингтоном.

Про це Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані написав у соцмережі X.

Що заявили в Ірані про переговори з США?

Алі Ларіджані заявив, що країна не має наміру вести переговори зі Сполученими Штатами.

Ми не будемо вести переговори зі США,

– йдеться у його заяві.

Нагадаємо, що Трамп заявив виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори. Президент США нібито погодився. Він також додав, що Ірану варто здатися та швидше почати діалог. Проте, за його словами, впевненості коли це може статися – немає.

Зверніть увагу! Після смерті верховного лідера Ірану Алі Хаменеї до складу тимчасового керівного органу Ірану входять чинний президент Ірану Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї, а також Аліреза Арафі, який виконує обов'язки верховного лідера, член Ради вартових конституції, якого визначає Рада доцільності. Оперативне управління країною здійснює Алі Ларіджані.

Що відомо про операцію США в Ірані?