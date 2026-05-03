Втягує Трампа у гру: політолог розібрав, навіщо Путін порушив тему перемир'я

Путін хоче припинення вогню на 9 травня і просуває цю тему через американську сторону. Очільник Кремля напряму з Києвом говорити не хоче і якби не Трамп та його ініціативність, то взагалі переговорів між Україною та Росією ймовірно не було б.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що Путін не бажає вести діалог з Україною не лише через неприязнь до Зеленського. Трамп не усвідомлює, що це війна не просто між державами чи її лідерами, а між народами. Це глибокий системний конфлікт, в якому вирішується доля України.

В чому помилка США?

Зі слів політолога, якщо нині мовиться лише про перемир'я на один день, 9 травня, то це має значення тільки для Путіна. Фесенко переконаний, що цю тему про припинення вогню в цей сакральний для Росії день просувала саме російська сторона, а не Трамп. Він додав, що такий тимчасовий режим тиші не дає результату, не наближає до миру.

Помилка американської сторони у тому, що вона грає в цю російську гру ситуативними перемир'ями. Росіяни використовували цю гру ще під час Мінських угод. Таких перемир'їв було десятки. Американці погоджуються на це, щоб вдавати, що є якийсь рух вперед,

– озвучив Фесенко.

Політолог вважає, що США мають діяти рішуче і примусити Росію до реального припинення вогню, яке буде тривалим, а не одноденним. Фесенко висловив думку, що у Трампа особливе ставлення до Путіна, як і до Сі Цзіньпіна. Він вважає, що у вищу лігу світової геополітики входять США, Росія, Китай. Всі інші держави він прираховує до другої ліги, навіть Євросоюз.

Зауважте! Президент України заявив, що Росія, пропонуючи перемир'я на 9 травня, прагне, аби її парад відбувся спокійно, після нього вона відновить атаки. Однак Зеленський також не виключає, що Кремль у перспективі може погодитись на більш тривале припинення вогню, але переслідуючи власні інтереси – Путін хоче зняття санкцій з низки компаній. Він додав, що Росія обговорює тему скасування обмежень щодо системи SWIFT, адже воліє повернути російські банки до міжнародної фінансової системи.

Чому Україні вигідно, аби парад у Москві відбувся?

Аналізуючи розмову Трампа й Путіна і заяви американського президента після неї про те, що це нібито це він запропонував Росії оголосити перемир'я, військовий оглядач Василь Пехньо назвав маячнею. На його думку, Кремлю це потрібно тільки для того, аби вдавати, що він керує процесами, може ухвалювати певні рішення щодо режиму тиші.

Росіяни самостверджуються, а Трамп їм в цьому допомагає. Давайте говорити відверто, що не в українських інтересах завдавати ударів по параду на Червоній площі. По-перше, туди важко долетіти. Якби ми могли, то зробили б це в будь-який з інших днів і якби ми в цьому були зацікавлені,

– вважає Пехньо.

Військовий оглядач вважає, що Україні навпаки було б краще, щоб росіяни провели парад і задля безпеки цього заходу зосередили у Москві купу своїх систем ППО, забравши деякі одиниці з інших важливих об'єктів, тим самим "оголивши" їх. Тоді буде простіше українським дронам атакувати ці місця.

Путін просуває ідею перемир'я: чи буде Трамп тиснути на Україну?

Принциповим довкола історії про перемир'я на 9 травня є те, в який спосіб російська сторона про це пробує домовитися. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов наголосив на тому, що очільник Кремля звернувся не до українських представників, а до американського президента. Так він показав, що відмовляє Україні в суб'єктності, а США сприймає як "старшого товариша", з яким він вирішує всі питання.

А от керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук висловив думку, що Трамп не буде тиснути з приводу припинення вогню на Україну, бо в лідера Сполучених Штатів наразі немає козирів, щоб впливати на Зеленського. Він вважає, що якщо Києв погодиться на таке одноденне припинення вогню, то цим лише потішить Путіна, який сприйматиме це як чергову маленьку перемогу.

Україна може готувати "доповнення" до параду в Москві

Політтехнолог Тарас Загородній не виключає, що ЗСУ можуть зробити росіянам "сюрприз" на 9 травня. Каже, що російський диктатор переймається через безпеку параду небезпідставно. До того ж цього року на заході не буде китайського лідера Сі Цзіньпіна, який у 2025-му додав Путіну впевненості, що українські дрони не стануть через це атакувати Москву.

Зі слів політтехнолога, навряд чи Трамп спробує вмовити Україну піти на таке короткострокове перемир'я. Адже, за переконанням Загороднього, це для американського президента нині не першочергова тема його порядку денного.