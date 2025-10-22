Трамп не дотис Росію: політолог припустив, що міг пообіцяти Путін

Після розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні. Це викликало запитання, чи міг російський диктатор дати йому певні обіцянки.

Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу припустив, що Путін міг запропонувати Трампу вигідні економічні схеми та спільні проєкти. На його думку, Кремль знову зіграв на марнославстві американського президента, змусивши його відмовитися від активних дій на підтримку України.

Дивіться також Уже загнаний Путіним у кут: аналітик припустив, чого далі чекати від Трампа

Як Путін знову вплинув на позицію Трампа?

Перед розмовою Дональд Трамп заявляв про готовність надати Україні додаткову зброю. Після двогодинного контакту його риторика різко змінилася, що свідчить про результативний тиск із боку Москви. Валерій Димов пояснив, що Кремль міг зіграти на особистих амбіціях американського президента.

Ну, по-перше, тут усе ж таки марнославство. Трамп обіцяв припинити швидку війну, а Путін нічого не обіцяв,

– наголосив Димов.

Зараз лунають гучні заяви про мир, але бракує конкретних кроків. Попередні обіцянки лишаються без реалізації, водночас відкритого схиляння до Росії теж немає. Така невизначеність створює для Кремля додаткові можливості впливу.

Що могло бути в "пакеті" від Кремля?

Кремль традиційно використовує схему поступового втягування у "вигідні" домовленості. Спершу створюється довіра, далі – обігруються амбіції співрозмовника, після чого висуваються умови. На цьому тлі будь-які обіцянки швидкого миру виглядають інструментом, а не метою.

Це типова ФСБшна практика: спершу розташувати до себе, а потім розвести на довірі,

– наголосив Димов.

Ймовірним "якорем" могли стати економічні теми: ресурси, газ, проєкти з вигодою для обох сторін. Для Трампа це виглядало б як дипломатичний здобуток перед виборцями. Насправді ж подібні схеми посилюють залежність від рішень Москви.

"Спільні проєкти" як інструмент впливу Кремля

Путін може продавати ідею великих економічних ініціатив, включно з торгівлею ресурсами та інфраструктурними задумами. Так формується картинка швидкої вигоди, що має переконати Вашингтон у доцільності угод. За фасадом "взаємних інтересів" лишається політична ціна.

Вони намагаються "впарити" спільні проєкти: мовляв, домовилися – і трильйони потечуть у США. Це спосіб видати Росію за надійного партнера,

– зазначив Димов.

Подібні пропозиції працюють як матеріальний аргумент на користь поступок. У підсумку ухвалені під враженням "вигоди" рішення можуть ослабити підтримку України. Саме на таку зміну пріоритетів і розраховує Кремль.

Що відомо про підготовку до зустрічі Трампа і Путіна?