"Це цілковитий скандал": Венс заступився за Орбана та розкритикував Зеленського
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс засудив заяви Зеленського щодо Орбана і назвав їх скандальними, підкреслюючи, що така поведінка неприйнятна між союзниками.
- Угорська влада звинувачує Україну в блокуванні постачання нафти для впливу на вибори, тоді як Україна заявляє, що це через пошкодження трубопроводу "Дружба".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс засудив заяви президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він підкреслив, що така поведінка неприйнятна між союзниками.
Про це Венс заявив у середу, 8 квітня, під час візиту до Будапешту, передає Reuters.
Дивіться також "Мир в Україні був би давно": Орбан звинуватив Європу в блокуванні "миротворчих потуг" Трампа
Як Венс прокоментував погрози на адресу Орбана?
Віцепрезидент США назвав "скандальними" коментарі Зеленського щодо Орбана й повторив звинувачення Будапешта в тому, що Київ нібито намагається вплинути на вибори в Угорщині через постачання енергоносіїв.
Раніше угорська влада заявляла, що Україна навмисно блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" з метою впливу на результати виборів. Тоді як українська сторона наголошує, що "Дружба" пошкоджена російською атакою ще у січні й наразі перебуває у процесі відновлення.
Крім того, уряд Орбана заблокував кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро. Після цього Зеленський жартома заявив, що може надати адресу відповідальної особи в українській армії, яка "поспілкується із лідером Угорщини рідною мовою".
Виступаючи в угорському університеті, Венс сказав, що Орбан розповів йому про погрози українського президента.
Це цілковитий скандал. Ніколи не допускайте, щоб глава іноземного уряду... погрожував главі уряду союзної країни,
– наголосив Венс.
Також у своїй промові Венс звинуватив ЗМІ у подвійних стандартах, порівнюючи висвітлення імовірного іноземного втручання у президентські вибори США у 2016 році та у вибори в Угорщині.
Деталі візиту Венса до Угорщини
7 квітня віцепрезидент Америки прибув до столиці Угорщини, аби підтримати свого друга Віктора Орбана перед виборами.
Імовірно, ці вибори стануть найважчими в історії правління Орбана та його партії "Фідес". Вперше за 16 років чинний прем'єр Угорщини може втратити владу.
Під час останнього візиту до Угорщини Марко Рубіо заявляв, що США зацікавлені в перемозі Орбана. ЗМІ також пишуть, що таким чином Трамп намагається підтримувати "близьких йому правих лідерів у різних країнах".