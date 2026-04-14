Через крах Орбана: як Путін викручуватиметься без важливого союзника та чому зганьбився Трамп

Розгромна поразка Віктора Орбана на виборах стала болючим ударом для Володимира Путіна й Дональда Трампа. Адже угорський премʼєр був зручним політиком, який протягом кількох років дестабілізував ситуацію в Євросоюзі й відкрито підтримував Росію.

Водночас Трамп також зазнав чергової геополітичної невдачі, бо закликав угорців голосувати за Орбана. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, як це може вплинути на ставлення до американського президента у США і на міжнародній арені, на кого тепер може орієнтуватися Кремль та чому говорити про послаблення загрози поки що зарано.

Які хитрощі проти Європи може готувати Путін?

Поразка Віктора Орбана на виборах стала новим викликом для Кремля у Європі. Фактично Володимир Путін втратив ключового союзника, завдяки якому роками впливав на європейську єдність та блокував рішення на користь України.

На думку військовослужбовця і політичного консультанта Олександра Антонюка, після такого удару російський диктатор шукатиме нові інструменти впливу на Європу. Попри провал проросійського Орбана, Москва не відступить від своєї стратегії у Європі. Навіть навпаки – росіяни активніше шукатимуть нові політичні сили, щоб й надалі підривати єдність Євросоюзу.

Росія намагатиметься привести до влади хоча б у кількох країнах проросійські уряди, щоб впливати на європейську політику зсередини,

– наголосив Антонюк.

За його словами, серед ймовірних напрямків впливу не лише Роберт Фіцо. Росія може активніше використовувати інші політичні сили, наприклад, партію "Альтернатива для Німеччини".

"При цьому для Кремля це вже давно не лише питання України. Йдеться про спробу розхитати саму модель об’єднаної Європи, стимулювати ізоляціоністські настрої та підтримувати уряди, які керуються вузькими національними інтересами", – зазначив політичний консультант.

Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Росія приховує тривогу через гучну поразку Орбан і намагається применшити значення його програшу.

Попри те, що поразка Орбана може спростити окремі процеси, зокрема розблокування фінансової допомоги Україні, ситуація залишається складною. Угорщина все ще не є повністю передбачуваним партнером, а антиукраїнські настрої в суспільстві нікуди не зникли.

Чи зможе Росія налагодити якийсь контакт із Мадяром?

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що результати виборів в Угорщині боляче вдарили по Путіну. Проте, ймовірно, Кремль продовжуватиме підтримувати його вже в ролі опозиціонера, сподіваючись на політичний реванш.

Якщо Петер Мадяр зможе втриматися при владі, Москва намагатиметься зберегти з ним певний рівень відносин,

– прогнозує Рейтерович.

Він також наголосив, що Мадяр покинув партію "Фідес" не через її зв’язки з Росією, а через внутрішні корупційні скандали.

Головними інтересами Угорщини є енергетичні питання: постачання нафти та робота атомної енергетики. Якщо новообраний премʼєр-міністр уникатиме кардинальних рішень і збереже принаймні часткову співпрацю, то росіяни тільки порадіють цьому.

Проте про дружні відносини говорити складно, особливо з огляду на попередні інформаційні атаки, використання ботів і поширення дискредитаційних матеріалів. До того ж Орбан не залишає політику, то Росія, мабуть, певний час його ще підтримуватиме.

Водночас Дмитро Пєсков після виборів назвав Угорщину "недружньою" країною, що має більше декларативний характер. Насправді Москва може шукати різні способи допомогти Орбану, сподіваючись на його повернення до влади.

Якщо ж Мадяр зміцнить свої позиції, а Орбан остаточно відійде від політики, Росія, ймовірно, зосередиться на збереженні мінімальних економічних зв’язків, адже вони залишаються взаємовигідними. Водночас сценарій, за якого Мадяр повторить шлях Орбана у відносинах із Росією, виглядає малоймовірним: хоча такі спроби можливі, їхній успіх викликає сумніви.

Чому провал Орбана б’є по позиціях Трампа?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що особиста підтримка Орбана з боку Дональда Трампа, а також візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини за день до виборів мали зворотний ефект. Замість зміцнення позицій угорського прем’єра це лише посилило протести проти нього. Така реакція свідчить про те, що політичний курс Трампа вже не знаходить підтримки навіть у відносно консервативному угорському суспільстві.

Для Трампа це серйозна політична поразка. Його небажання коментувати результати виборів і уникнення запитань журналістів лише підкреслюють прагнення замовчати цю тему,

– мовив Клочок.

На його думку, невдача Трампа в Угорщині може послабити його позиції в Європі та посилити напруження у відносинах із європейськими партнерами, зокрема й у питаннях Близького Сходу. Європейські країни вже демонструють готовність діяти самостійно, наприклад, не підтримуючи ідею блокування Ормузької протоки.

Ця ситуація може стати переломним моментом у політичній кар’єрі Трампа. У політичних колах дедалі частіше звучать припущення щодо можливості запуску процедури імпічменту. Провал Орбана, як вважає Клочок, лише погіршив позиції Трампа, а його стиль поведінки може пришвидшити політичний занепад. Водночас залишається відкритим питання, чи зможе він завершити свою президентську каденцію.

Також поширюється думка, що Трамп розглядав Орбана як інструмент впливу на Євросоюз із метою його послаблення. Такі наміри він озвучував ще під час виборчої кампанії 2024 року.

Втім, як зазначає Клочок, із подібним підходом складно досягти успіху у великій політиці, адже система не пробачає стратегічної недалекоглядності. Натомість послідовна політика європейських країн щодо стримування Трампа, зокрема після резонансного інциденту з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, виявилася ефективною.

Як програш Орбана став особистим провалом Джей Ді Венса?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс напередодні виборів в Угорщині приїздив до країни, щоб підтримати прем’єра Віктора Орбана. Проте чинний премʼєр Угорщини зазнав поразки, а Венс став об’єктом іронії в англомовному інтернет-просторі.

Канадська журналістка Алла Кадиш розповіла, що це не єдиний його репутаційний провал останнім часом. Підтримавши Орбана, Венс фактично виступив проти цінностей, які безпосередньо стосуються його власної родини.

Соціальні мережі заполонили меми щодо невдалої політичної підтримки Венса. Зокрема, користувачі жартують: одна жінка написала, що її дев’ятирічна дитина має важливий футбольний матч, і поцікавилася, чи не варто запросити Венса підтримати команду суперників, щоб гарантувати перемогу власній,

– зазначила Кадиш.

На думку журналістки, така реакція суспільства є закономірною. Вона нагадала, що ще у 2022 році Орбан робив суперечливі заяви щодо "чистоти раси" та виступав проти змішаних сімей. Водночас дружина Венса має індійське походження, а його родина безпосередньо пов’язана з імміграційним досвідом. Це створює очевидний контраст між особистим життям політика та його політичними кроками.

Цікаво! Віцепрезидент США Джей Ді Венс вперше висловився щодо поразки Орбана на виборах. За його словами, Орбан був важливим партнером, який відстоював інтереси США в ЄС. Проте наголосив, що Вашингтон готовий працювати з новим прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, наголошуючи на важливості підтримки союзників.

За словами Кадиш, підтримка подібних політичних позицій виглядає як компроміс із власними принципами заради кар’єри. Вона наголосила, що в американському суспільстві сімейні цінності традиційно мають велике значення, тому такі дії можуть викликати особливо гостру реакцію.

