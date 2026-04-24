Зірвав куш: зять Орбана заробив на ставках, поставивши на поразку тестя

Компанія Equilor AM, яку контролює зять прем’єр–міністра Угорщини Іштван Тіборц, зробила ставку на зростання угорських активів у разі поразки Віктора Орбана на виборах. Після перемоги опозиційного кандидата Петера Мадяра, ринок акцій та курс форинта почали зростати

Угорська економіка чекає завершення правління Орбана. Проте доля самого Тіборці лишається невідомою, про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про прибуток Іштвана Тіборца?

Фонд управління активами в компаніях Equilor, що частково належить зятю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав прибуток від ставок на фінансовому ринку. Хоча структура управління фондами непрозора, він медіа, вважають, що він належить чоловіку старшої дочки Орбана – Рахель.

Аттіла Сабо, головний інвестиційний директор Equilor AM, в інтерв'ю після виборів у своєму офісі заявив, що в компанії очікували перемогу партії "Тиса"

Зверніть увагу! Журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що на виборах 2026 року угорці проголосували за повернення до європейського розвитку й відхід від російського впливу. Він розповів, як тисячі людей різного віку святкували відставку Орбана, який 16 років керував країною, і завів її в стан глибокого занепаду і корупції. Серед присутніх, за словами журналіста, були ті, хто голосував вперше, а також ті, кому 16 і вони все життя прожили за режиму Орбана, і були вражені тим, що опинилися в "новій" Угорщині.

39-річний чоловік дочки Орбана Рахель, Іштван Тіборц, став відомим за час правління свого тестя. За 16 років отримав чимало активів, серед яких:

Розкішні готелі.

Гольф-клуб.

Ресторани.

Страхові компанії.

Та інші комерційні об'єкти.

Forbes називає його 13-ою найбагатшою людиною Угорщини. Його статки оцінюються майже в 700 мільйонів доларів. Тіборц заявляв, що дотримуються всіх вимог до звітності та прозорості.

Проте його неодноразово звинувачували в корупції. ЄС рекомендував угорській прокуратурі розпочати розслідування у 2018 році. Тоді одна з компаній Тіборца виграла тендер на прокладання вуличного освітлення, за кошти Європейського Союзу, незважаючи на вищі ціни, ніж в конкурентів. Скандал викликав хвилю обурення в Угорщині, проте розслідування завершились безрезультатно.

Що відомо про плани Мадяра?

Протягом тривалого часу бізнес-інтереси зятя чинного прем'єра були мішенню для опозиції під час виборчої кампанії. Майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що одним з його перших завдань стане боротьба з незаконним збагаченням близького оточення попередника.

Минулого року Тіборц з родиною оголосили, що переїжджають до США, де донька Орбана планувала навчатися. З моменту голосування він не з'являвся на публіці. Тіборц відкидав звинувачення в заробітку на поразці тестя.

Коментар інвестиційного директора Equilor Аттіли Сабо є одним з проявів сподівань великих угорських корпорацій на зміну курсу, після 16 років правління Орбана. Кандидат на посаду міністра фінансів від Петера Мадяра провів переговори з банками, щоб почати відновлення економіки, постраждалої за попередньої адміністрації.

