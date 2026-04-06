Трамп заявив, що не збирається приєднувати Канаду до США
Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення до Канади не буде. Він додав, що відмовляється від жартів про те, що країна "стане 51 штатом".
Президент Трамп поставив під сумнів, чи канадці досі визнають короля главою держави. Про це повідомили в The Telegraph.
Що Трамп сказав про Канаду?
Президент США заявив біографу королівської родини, що він "не може впоратися" з 200 роками історії за решту терміну свого перебування на посаді.
Але в них (в канадців – 24 Канал) жахливі політики. Вони добрі до мене в обличчя, а потім говорять погані речі за моєю спиною,
– зазначив Трамп.
У 2025 році Трамп часто "жартував" про приєднання Канади до США як 51 штату. Він стверджував, що це нібито знизить податки для канадців і покращить їхній військовий захист.
Також під час інтерв'ю Трампа для британського журналіста Роберта Гардмана, той нібито попросив лідера США "залишити у спокої Канаду". Гардман наголосив, що такі "дії та жарти" з боку Трампа дуже розчарують короля Чарльза.
