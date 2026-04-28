Прочитали по губах: Трамп заявив королю Чарльзу III, що Путін "хоче війни" і може "знищити все"

Під час офіційного візиту короля Великої Британії до США президент Дональд Трамп порушив чутливі теми вже з перших хвилин зустрічі. За словами експертки з читання по губах, він говорив про стрілянину та війну Росії.

Король Чарльз III намагався перевести розмову на інші теми. Про це пише Nеw York Post.

Що сказав Трамп королю Чарльзу ІІІ?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Чарльзом III у Білому домі порушив теми безпеки та міжнародної політики вже у перші хвилини офіційного візиту.

Зокрема, після прибуття королівської родини до Білого дому він нібито згадав про стрілянину, яка сталася напередодні під час вечері. У відповідь британський монарх пожартував, що не хотів би довго перебувати на відкритому місці.

Згодом американський президент, за даними експертки, запитав у короля, чи все гаразд, і додав: "Це недобре". Після цього він перевів розмову на міжнародну політику та згадав Володимира Путіна, заявивши: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни". Король Чарльз III намагався уникнути цієї теми, відповівши: "Ми обговоримо це пізніше", а згодом повторив: "Іншим разом".

Втім, Трамп продовжив і застеріг: "У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення". Після напруженої частини розмови лідери перейшли до більш нейтральних тем.

Президент США запропонував оглянути територію та сказав: "Ви можете бачити прямо крізь це місце… Хотіли б подивитися?", на що Чарльз відповів: "Я впевнений, що ви нам покажете". Пізніше Трамп разом із першою леді Меланією Трамп та королівською парою, зокрема Камілою, вирушили на традиційний післяобідній чай.

У програмі візиту також була участь у садовій вечірці в резиденції британського посла у Вашингтоні.

Які заяви Трамп робив про Путіна раніше?