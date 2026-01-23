Велика сила іде до Ірану, – Трамп попередив про рух американської армади
- Дональд Трамп заявив про направлення значної американської флотилії у напрямку Ірану, сподіваючись, що застосування сил не буде необхідним.
- Трамп також повідомив, що нібито запобіг страті 837 молодих чоловіків в Ірані, попередивши про жорсткі наслідки у разі виконання вироків.
У напрямку Ірану рухається велика американська флотилія. Водночас Вашингтон сподівається, що застосовувати ці сили все ж не доведеться.
Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.
Дивіться також На тлі погроз у бік Ірану: США продовжують нарощувати військову міць на Близькому Сході
Що відомо про рух флотилії США до Ірану?
В п'ятницю, 23 січня, Дональд Трамп заявив, що США направили значні військово-морські ресурси у бік Ірану "на всяк випадок". Водночас американський лідер висловив сподівання, що застосовувати їх не доведеться.
Також він наголосив, що йому вдалось запобігти страті 837 молодих чоловіків в Ірані, яких нібито збиралися повісити. За його словами, він попередив іранську сторону про жорсткі наслідки у разі виконання вироків. Після цього рішення буцімто було скасоване.
Що цьому передувало?
Наприкінці грудня 2025 року й дотепер в Ірані тривають масові криваві протести. Демонстрації розпочалися через падіння іранського ріала, курс якого перевищує 1,4 мільйона доларів, оскільки економіка країни страждає від міжнародних санкцій, частково накладених через її ядерну програму.
Населення виступає проти політики аятоли Алі Хаменеї, який обіймає пост очільника вже 37 років. Трамп закликав шукати нового лідера в Ірані.
Днями спадковий принц Ірану закликав Дональда Трампа втрутитися в ситуацію у країні. Президент США заявив про готовність допомогти, зауваживши, що "Іран дивиться у бік свободи, можливо, як ніколи раніше".
За наявними даними, кількість жертв може становити від 12 до 20 тисяч людей.