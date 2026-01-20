Чи справді працюватиме "Рада миру" Трампа, куди запросили Путіна та Лукашенка

Президент США запропонував альтернативу ООН у вигляді власної "Ради миру". Вже запросив туди представників низки країн. Для вступу начебто передбачені членські внески у розмірі 1 мільярда доларів. Це своєрідна трампівська фінансова піраміда.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, додавши, що президент США тим самим хоче ще й підживлювати своє відчуття володаря світу.

"Рада миру" Трампа: чи є шанси на її реалізацію?

На думку політолога, ця організація функціонувати не зможе, ба більше – вона не буде створена. Все це, зі слів Саакяна, суцільний фейк.

На кістках ООН і Радбезу ООН, які розвалюються, Трамп намагається капіталізувати й встановити свій "кіоск" під назвою "Рада миру". Він хоче стягти останні гроші з тих, хто його боїться чи тих, хто готовий спробувати таку авантюру,

– озвучив Саакян.

Зі слів політолога, в цій ситуації Україні важливо балансувати, аби в жодну таку авантюру не влізти. Тому, як зазначив Саакян, нашій державі на користь той факт, що в цю "Раду миру" вже запрошений російський диктатор Путін.

Це дає керівництву України можливість сказати, що в у такому випадку наша держава не буде перебувати в одній організації з росіянами. Це логічно, адже вони розв'язали проти неї війну і як демарш в бік США це не виглядатиме.

Для Трампа "Рада миру" – нова іграшка

Думку політолога Олега Саакяна розділяє його колега Петро Олещук, який також висловився, що через створення "Ради миру" американський президент прагне передбачити власну ООН (при чому довічну структуру) і отримати за це гроші. Адже для Трампа фінанси – це пріоритет.

Це доволі дивний формат, але в принципі в умовах коли архітектура світової безпеки й порядку руйнується, то нічого незвичного у тому, що всі шукають альтернативні форми немає. Трамп вирішив використати собі на користь всі ці пошуки,

– вважає Олещук.

Зі слів політолога, у такий спосіб він займається продажем умовної парасольки безпеки від США, переслідуючи власні інтереси. Олещук переконаний, що "Рада миру" – це чергова іграшка Дональда Трампа.

Президент Франції відмовився вступати у новий союз і Трамп на це вже відреагував словами, що французький лідер нікому не потрібен та скоро залишить свою посаду. Він також пригрозив Макрону 200% митами на французьке вино і шампанське.

Коментуючи це, політолог Олещук зазначив, що Трамп не поважає європейських лідерів, окрім Орбана і Мелоні. Тому його риторика в бік Макрона не викликає здивування. Політолог підсумував, що своїм коментарем президент США вкотре показав як по-дитячому ставиться до всього, як легко ображається на тих, хто не хоче підігрувати йому і просто не бачить сенсу вступати в його структуру.

