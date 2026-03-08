Віткофф передав дуже потужне послання Росії, – Волц про допомогу Москви Ірану
- На тлі повідомлень про допомогу Ірану з боку Росії спецпредставник Трампа Стів Віткофф надіслав Москві жорстке повідомлення.
- Іран підтвердив отримання допомоги від Росії, але не уточнив, яку саме.
В Ірані не приховують, що отримують допомогу від Росії у конфлікті проти США. У Вашингтоні тим часом кажуть, що надіслали Москві "попередження".
Так, в інтерв'ю для NBC News посол США в ООН Майк Волц зауважив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф надіслав Росії дуже жорстке повідомлення.
Дивіться також Чи били ОАЕ по об'єкту Ірану: в Абу-Дабі відреагували на інформацію ЗМІ
Як у Трампа реагують на допомогу Росії Ірану?
"Я не сумніваюся, що Трамп відповідним чином відреагує", – сказав Волц. Він зауважив, що Росія зараз втратила свого головного постачальника дронів, якими вона тероризувала Україну щоночі. Також Москва втратила свого головного постачальника балістичних ракет.
Волц зауважив: якщо росіяни щось й надають Ірану, то ця допомога є не дуже ефективною. За його словами, американські військові нищать іранські ВПС, засоби ППО, військово‑морські сили, наземні війська та систему командування та контролю.
Тож навіть якщо вони (росіяни – 24 Канал) щось і надають, це жодним чином їм (іранцям – 24 Канал) не допомагає,
– наголосив посол США в ООН.
До слова, в інтерв'ю тому ж NBC News очільник МЗС Аббас Арагчі підтвердив, що Іран отримує допомогу від Росії, але не став уточнювати, яку саме.
Військова співпраця між Іраном і Росією – це нічого нового. Це не секрет. Вона була раніше, є зараз і буде продовжуватися в майбутньому,
– заявив іранський дипломат.
На уточнювальне запитання журналістки, чи надають росіяни іранцям розвідувальні дані, Арагхчі заявив, що Москва допомагає Ірану у багатьох різних напрямках.
Що відомо про допомогу Росії Ірану?
Днями кілька ЗМІ повідомили, що Росія надає Ірану розвідані, за допомогою яких той б'є по американських силах на Близькому Сході. Експерти зазначають, що саме російська допомога впливає на точність іранських ударів.
Володимир Зеленський заявив, що також є дані про російські компоненти в "Шахедах", які іранці запускають по Близькому Сході – проти і арабських країн, і проти американців у регіоні.
Водночас Трамп вперто не хоче визнавати допомогу Росії Ірану. Він зазначив, що немає підстав вважати, що Росія надає Ірану розвіддані для атаки на американські об'єкти.
Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припускає, що між Трампом і Путіним може бути таємна змова, що пояснює поведінку Трампа щодо України й Росії.
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф попередив Росію, щоб та не передавала Ірану розвіддані про американські військові бази. Віткофф зазначив, що навіть якщо Росія допомагає Ірану, це не має значного впливу.