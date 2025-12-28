ЗМІ писали, що розмова Путіна і Трампа занепокоїла Зеленського: що кажуть в оточенні президента
- Перед зустріччю з Зеленським Трамп провів телефонну розмову з Путіним, що тривала понад годину.
- У президента заперечують, що ця розмова викликала занепокоєння у Зеленського, назвавши її важливою для дипломатії.
Перед тим, як зустрітися із Володимиром Зеленськиим у Мар-а-Лаго, Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Вона тривала понад годину.
️Financial Times написало про те, що телефонна розмова Трампа з Путіним викликала занепокоєння українських посадовців щодо атмосфери майбутньої зустрічі президента США з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Чи справді розмова Путіна і Трампа стурбувала Зеленського?
Джерела РБК-Україна заперечують, що нібито бесіда Путіна і Трампа схвилював українського лідера.
Співрозмовник заявив виданню, що розмова президента США із очільником Кремля є цілком зрозумілою. Оскільки це важливе завдання на сьогодні – з'ясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії.
Як зазначило джерело, зараз в роботі 6 документів між Україною та Америкою, і українська делегація сподівається "так чи інакше пройтись по цих документах".
Зауважимо, що за даними Financial Times, українська сторона схвильована через можливі наслідки розмови Путіна і Трампа, оскільки має вже подібний досвід.
Радники Зеленського згадали останню очну зустріч президента України із Трампом у жовтні, якій за день передувала телефонна розмова між лідерами США та Росії.
Наступного дня в Білому домі Трамп був роздратований на Зеленського та його команду. Також він наполягав, щоб Київ передав Путіну весь східний регіон Донбасу, і неодноразово повторював тези, які російський лідер озвучив у їхній телефонній розмові напередодні.
Що відомо про розмову Путіна і Трампа 28 грудня?
- Путін і Трамп домовилися створити дві робочі групи. Перша група буде займатися питаннями безпеки, друга – економікою. Ба більше, Трамп та Путін мають провести ще одну розмову після зустрічі президента США із Зеленським.
- У Кремлі заявили, що президент США нібито погодився із російським диктатором про те, що тимчасово перемир'я лише затягне війну в Україні.
- Крім того, Трамп заявив Путіну про "вражаючі перспективи" для економічних угод США як із Росією, так і з Україною після завершення війни.