️Financial Times написало про те, що телефонна розмова Трампа з Путіним викликала занепокоєння українських посадовців щодо атмосфери майбутньої зустрічі президента США з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна матиме сильні гарантії безпеки та велику економічну вигоду, – Трамп

Чи справді розмова Путіна і Трампа стурбувала Зеленського?

Джерела РБК-Україна заперечують, що нібито бесіда Путіна і Трампа схвилював українського лідера.

Співрозмовник заявив виданню, що розмова президента США із очільником Кремля є цілком зрозумілою. Оскільки це важливе завдання на сьогодні – з'ясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії.

Як зазначило джерело, зараз в роботі 6 документів між Україною та Америкою, і українська делегація сподівається "так чи інакше пройтись по цих документах".

Зауважимо, що за даними Financial Times, українська сторона схвильована через можливі наслідки розмови Путіна і Трампа, оскільки має вже подібний досвід.

Радники Зеленського згадали останню очну зустріч президента України із Трампом у жовтні, якій за день передувала телефонна розмова між лідерами США та Росії.

Наступного дня в Білому домі Трамп був роздратований на Зеленського та його команду. Також він наполягав, щоб Київ передав Путіну весь східний регіон Донбасу, і неодноразово повторював тези, які російський лідер озвучив у їхній телефонній розмові напередодні.

Що відомо про розмову Путіна і Трампа 28 грудня?