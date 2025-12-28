️Financial Times написало о том, что телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал беспокойство украинских чиновников относительно атмосферы предстоящей встречи президента США с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина будет иметь сильные гарантии безопасности и большую экономическую выгоду, – Трамп

Действительно ли разговор Путина и Трампа обеспокоил Зеленского?

Источники РБК-Украина отрицают, что якобы беседа Путина и Трампа взволновал украинского лидера.

Собеседник заявил изданию, что разговор президента США с главой Кремля является вполне понятным. Поскольку это важная задача на сегодня – выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии.

Как отметил источник, сейчас в работе 6 документов между Украиной и Америкой, и украинская делегация надеется "так или иначе пройтись по этим документам".

Заметим, что по данным Financial Times, украинская сторона взволнована из-за возможных последствий разговора Путина и Трампа, поскольку имеет уже подобный опыт.

Советники Зеленского вспомнили последнюю очную встречу президента Украины с Трампом в октябре, которой за день предшествовал телефонный разговор между лидерами США и России.

На следующий день в Белом доме Трамп был раздражен на Зеленского и его команду. Также он настаивал, чтобы Киев передал Путину весь восточный регион Донбасса, и неоднократно повторял тезисы, которые российский лидер озвучил в их телефонном разговоре накануне.

Что известно о разговоре Путина и Трампа 28 декабря?