Польский премьер четко подчеркнул, что все, кто распространяют ложные сообщения о том, что за атакой дронов на Польшу якобы стоит Украина, являются предателями, передает 24 Канал.

Что сказал Туск в защиту Украины?

В соцсети "Х" Дональд Туск опубликовал пост, в котором отметил, что Кремль умело использует страх поляков перед войной для формирования у них неприязни к Украине, которая борется с оккупантами.

Премьер подчеркнул, что задача политиков – остановить волну пророссийских настроений, которые нарастают в стране, а не плыть за ней. "Это испытание на патриотизм и зрелость всей польской политической элиты", – добавил чиновник.

В предыдущем посте Туск раскритиковал членов партии "Право и справедливость" и "Конфедерации" за то, что они дискутируют на тему, были ли те дроны провокацией Украины, польского правительства или ошибкой. "Они ломают голову, чтобы снять с России ответственность за атаку 10 сентября. Представим себе их правление в случае агрессии", – написал политик.

Обратите внимание! В польском информационном пространстве после атаки российских БПЛА начали распространяться противоречивые нарративы в соцсетях. Так, по анализу европейского аналитического коллектива Res Futura, 38% комментариев возлагают вину за атаку дронов на Украину, 34% – на Россию, 15% – на польское правительство, 8% – на медиа и 5% – на НАТО и Запад. Некоторые источники подают эти данные так, будто большинство польских граждан в атаке БПЛА "обвиняют Украину". Однако в Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле речь идет не о репрезентативном опросе, а об анализе публичных комментариев в соцсетях. Такая статистика легко искажается через ботофермы и скоординированные информационные атаки. Цель этой атаки – поссорить Польшу и Украину, подорвать доверие к польскому правительству и НАТО и создать впечатление, что Альянс не в состоянии защитить Польшу.



Ранее Туск заявил, что все представители польской власти согласились с тем, что полная ответственность за инцидент 10 сентября лежит на России. Премьер осудил вялую реакцию Соединенных Штатов в лице Джей Ди Венса и Дональда Трампа, который предположил, что вторжение российских беспилотников в Польшу могло быть "ошибкой".

Что известно о появлении российских дронов над Польшей?