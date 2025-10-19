В последние месяцы Россия усилила воздушные атаки на Украину. Только с 5 по 12 октября противник выпустил более 3 000 дронов, 92 ракеты и почти 1 400 КАБов. Защитники украинского неба признают, что сбивать вражеские цели становится все труднее, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Кто побеждает в войне в небе?

Представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат уверяет: "ключ к успеху и победе – в небе".

Он отметил, что Россия бьет рекорды по количеству боеприпасов, которые использует в течение одной атаки. За годы войны оккупантам удалось усовершенствовать тактику авиационных ударов. Противник атакует сотнями дронов и выпускает меньшее количество баллистических ракет одновременно.

На передовой россияне тоже резко увеличили использование планирующих бомб для поражения украинских позиций. Авиаудары врага стали более мощными. Их дроны теперь летают выше и быстрее.

По словам командующего ВСУ Александра Сырского, ПВО страны эффективна примерно на 74%, но нуждается в усовершенствовании.

Эксперт по авиационным технологиям Джастин Бронк указывает, что одним из ключевых факторов, влияющих на способность Украины удерживать позиции, является использование Россией сотен планирующих бомб в неделю, в основном тех, которые они сбрасывает с Су-34.

Бронк добавляет, что Россия также более эффективно использует массовое производство дронов Shahed, уточняя маршруты и выявляя позиции ПВО.

Он также отмечает, что применение ракет стало результативным, в частности благодаря модификации баллистической ракеты "Искандер".

Украина также адаптировала свои наступательные тактики. Частые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам создали дефицит горючего и нанесли ущерб экономике России. Атаки на авиабазы – включая сложную атаку дронов "Паутина" – заставили Россию перемещать свои бомбардировщики дальше от границ Украины.

Авиация вряд ли выиграет войну в Украине, но она может ее проиграть. Украина имеет ограниченные возможности, а Россия обладает огромным потенциалом ПВО. Основная опасность заключается в том, что Россия получит преимущество в воздухе и повысит свое доминирование сверх нынешнего уровня. Нужно идти в ногу, чтобы не проиграть,

– подчеркнул Бронк.

Как украинская ПВО противостоит российским атакам?