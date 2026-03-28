Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

Как давят на ICE?

По данным издания, в течение последних семи месяцев Тодд Лайонс по меньшей мере дважды попадал в больницу. В декабре 2025 года во время одного из инцидентов охрана мужчины отвезла его в медучреждение в Вашингтоне.

Тогда он провел в больнице одну ночь. В сентябре 2025 года мужчина также пробыл в под наблюдением врачей по меньшей мере одну ночь. Впрочем, даже вышеупомянутые инциденты, согласно обнародованной информации, не были первыми.

Прошлым летом Лайонс разволновался из-за неудачной операции, когда не удалось найти мигранта из списка. Поэтому охранник принес дефибриллятор из ближайшего учреждения на случай, если понадобится помощь.

Отмечается, что во время подобных инцидентов Лайонс сильно потел, а его лицо становилось ярко-красным. По словам собеседников, это связано с давлением Белого дома на него для усиления депортаций.

По данным источников, на утренних телефонных совещаниях с участием чиновников администрации заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер кричал на Лайонса, хотя, по словам другого источника, тот просто был "вспыльчивым".

Он был заметно расстроен и ему было трудно принимать решения, которые должен был принимать директор,

– рассказал один из собеседников.

Сам Лайонс отрицал, что его напряжение как-то связано с Белым домом, мол, он работает в изнурительном режиме с начала работы новой администрации, пытаясь "исправить последствия политики Джо Байдена".

В то же время в Министерстве внутренней безопасности также заверили, что никаких проблем во взаимодействии нет. Пресс-секретарь ведомства Лорес Бис заявила, что Лайонс имеет хорошие отношения со Стивеном Миллером и всей командой.

Что известно о работе ICE?