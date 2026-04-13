Британские чиновники заявили, что соглашение не отменено полностью. Впрочем, времени на принятие соответствующего закона до приостановления работы парламента уже не осталось. Об этом пишет BBC.

Почему Великобритания затягивает передачу Чагоса Маврикию?

Чагосские острова расположены в Индийском океане и находятся под контролем Великобритании с начала XIX века.

Согласно договору, Великобритания должна была передать суверенитет над островами Маврикию и ежегодно платить примерно 136 миллионов долларов, чтобы арендовать совместную с США военную базу на крупнейшем острове – Диего-Гарсия.

Британское правительство подчеркнуло, что база на Диего-Гарсии является стратегически важной для обеих стран, и обеспечение ее долгосрочной безопасности – главная цель соглашения.

В то же время Лондон подчеркивает: соглашение будет реализовано только при поддержке США. Великобритания до сих пор не получила от американцев официального обмена письмами – юридически необходимого для вступления соглашения в силу.

Лидер Консервативной партии Британии Кэми Баденок приветствовала решение отложить соглашение. Она заявила, что платить миллионы долларов за передачу территории – неправильный шаг, особенно на фоне высокой стоимости жизни в стране.

Представитель партии "Либеральные демократы" Калум Миллер раскритиковал задержку со сделкой и отметил, что непоследовательность Трампа ставит под угрозу военное партнерство США и Британии.

Бывший высокопоставленный чиновник МИД Саймон Макдональд отметил, что правительство не имело другого выбора. По его словам, Великобритания пыталась одновременно соблюсти международное право и сохранить союз с США, но из-за открытой враждебности президента США пришлось пересмотреть позицию, и соглашение "заморозили".

Соглашение подписали в мае 2025 года, и сначала США его поддержали. Но в начале 2026 года Трамп резко ее раскритиковал и призвал не "отдавать Диего-Гарсию", назвав соглашение "пятном на репутации союзника".

Часть жителей Чагосу считает сделку предательством и хочет, чтобы Британия сохранила контроль над островами, чтобы они могли вернуться домой.

Тем временем генеральный прокурор Маврикия Гэвин Гловер заявил, что решение Британии не стало неожиданностью и связано с ухудшением отношений между Стармером и Трампом. В то же время он отметил, что законопроект могут снова внести в парламент после достижения договоренностей между США и Британией.

Предыстория