Британські чиновники заявили, що угоду не скасовано повністю. Втім, часу на ухвалення відповідного закону до призупинення роботи парламенту вже не залишилося. Про це пише BBC.

Чому Британія затягує передачу Чагосу Маврикію?

Чагоські острови розташовані в Індійському океані й перебувають під контролем Британії з початку XIX століття.

Згідно з угодою, Велика Британія мала передати суверенітет над островами Маврикію та щороку платити приблизно 136 мільйонів доларів, щоб орендувати спільну зі США військову базу на найбільшому острові – Дієго-Гарсія.

Британський уряд наголосив, що база на Дієго-Гарсії є стратегічно важливою для обох країн, і гарантування її довгострокової безпеки – головна мета угоди.

Водночас Лондон підкреслює: угода буде реалізована лише за підтримки США. Велика Британія досі не отримала від американців офіційного обміну листами – юридично необхідного для набуття угодою чинності.

Лідерка Консервативної партії Британії Кемі Баденок привітала рішення відкласти угоду. Вона заявила, що платити мільйони доларів за передачу території – неправильний крок, особливо на тлі високої вартості життя у країні.

Представник партії "Ліберальні демократи" Калум Міллер розкритикував затримку з угодою і зазначив, що непослідовність Трампа ставить під загрозу військове партнерство США і Британії.

Колишній високопосадовець МЗС Саймон Макдональд зазначив, що уряд не мав іншого вибору. За його словами, Британія намагалася одночасно дотриматися міжнародного права та зберегти союз із США, але через відкриту ворожість президента США довелося переглянути позицію, і угоду "заморозили".

Угоду підписали у травні 2025 року, і спочатку США її підтримали. Але на початку 2026 року Трамп різко її розкритикував і закликав не "віддавати Дієго-Гарсію", назвавши угоду "плямою на репутації союзника".

Частина жителів Чагосу вважає угоду зрадою і хоче, щоб Британія зберегла контроль над островами, щоб вони могли повернутися додому.

Тим часом генеральний прокурор Маврикію Гевін Гловер заявив, що рішення Британії не стало несподіванкою і пов'язане з погіршенням відносин між Стармером і Трампом. Водночас він зазначив, що законопроєкт можуть знову внести до парламенту після досягнення домовленостей між США та Британією.

Передісторія