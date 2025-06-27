Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала рассказал, что после того, как Дональд Трамп решил ключевые вопросы на Ближнем Востоке, его главной задачей остается выяснить, как США и ЕС будут сосуществовать в будущем. Сейчас остаются три важных, до сих пор не решенные вопросы.

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Какие вопросы станут приоритетными для США

Первый – это отсроченный вопрос пошлин. В ближайшее время начнется масштабный переговорный процесс по этому поводу.

Второе – вопрос безопасности: гарантии со стороны США, что они сохранят ядерный "зонтик" над Европой, будут поддерживать свое военное присутствие в ЕС и не допустят наступления России на Европейский Союз.

І третий вопрос – это Украина. Трамп хочет взамен получить гарантии закупки американского оружия на значительные суммы. Сейчас торговое сальдо между Европой и США для американцев является отрицательным – примерно 300 миллиардов долларов в год. То есть Трамп стремится выровнять этот баланс – прежде всего за счет продажи американского оружия,

– сказал Вадим Денисенко.

Он добавил, что президент США также хочет, чтобы европейские компании начали строить высокотехнологичные заводы на территории Соединенных Штатов и размещали там свое производство.

Денисенко отметил, что самый сложный момент для Украины – это предложения Кирилла Дмитриева по созданию так называемых "торговых домов". Россияне предлагают американцам через эти "торговые дома" продавать подсанкционные товары, прежде всего на территории ЕС.

Европа была категорически против этого. Впрочем, могут начаться масштабные переговоры между ЕС и США по всему этому комплексу вопросов, в рамках которых Украина является одним из элементов. Вероятно, именно по этой причине госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшее время новые санкции против России вводиться не будут.

