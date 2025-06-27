Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу розповів, що після того, як Дональд Трамп вирішив ключові питання на Близькому Сході, його головним завданням залишається з'ясувати, як США та ЄС співіснуватимуть у майбутньому. Наразі залишаються три важливі, досі не вирішені питання.

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Які питання стануть пріоритетними для США

Перше – це відтерміноване питання мит. Найближчим часом розпочнеться масштабний переговорний процес із цього приводу.

Друге – питання безпеки: гарантії з боку США, що вони збережуть ядерну "парасольку" над Європою, підтримуватимуть свою військову присутність в ЄС і не допустять наступу Росії на Європейський Союз.

І третє питання – це Україна. Трамп хоче натомість отримати гарантії закупівлі американської зброї на значні суми. Зараз торговельне сальдо між Європою та США для американців є від'ємним – приблизно 300 мільярдів доларів на рік. Тобто Трамп прагне вирівняти цей баланс – передусім за рахунок продажу американської зброї,

– сказав Вадим Денисенко.

Він додав, що президент США також хоче, щоб європейські компанії почали будувати високотехнологічні заводи на території Сполучених Штатів і розміщували там своє виробництво.

Денисенко зазначив, що найскладніший момент для України – це пропозиції Кирила Дмитрієва щодо створення так званих "торгових домів". Росіяни пропонують американцям через ці "торгові доми" продавати підсанкційні товари, передусім на території ЄС.

Європа була категорично проти цього. Втім, можуть розпочатися масштабні переговори між ЄС та США щодо всього цього комплексу питань, у межах яких Україна є одним із елементів. Ймовірно, саме з цієї причини держсекретар Марко Рубіо заявив, що найближчим часом нові санкції проти Росії запроваджуватися не будуть.

