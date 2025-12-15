Республиканцы пытаются сместить фокус внимания с возможных связей Эпштейна с окружением Дональда Трампа на известных представителей Демократической партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как республиканцы давят на Клинтонов?

В августе Комер выдал повестки Биллу и Хиллари Клинтон, а также восьми бывшим высокопоставленным чиновникам правоохранительных органов. Впоследствии пятеро экс-генпрокуроров были освобождены от обязанности свидетельствовать после их заявлений об отсутствии релевантной информации. Также комитет отказался от допроса бывших директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера. Единственным высокопоставленным чиновником, который лично свидетельствовал, стал бывший генпрокурор Уильям Барр.

Несмотря на это, Комер отказался применить аналогичный подход к Клинтонам, хотя их адвокат Дэвид Кендалл неоднократно заявлял о готовности супругов дать показания под присягой без личной явки. По его словам, они не имеют информации, касающейся расследования, и должны быть поставлены в те же условия, что и другие должностные лица.

Комер, со своей стороны, обвинил Клинтонов в затягивании процесса и заявил, что в случае их отказа явиться 17 – 18 декабря или не назначить дату в начале января, комитет может начать процедуру объявления им неуважения к Конгрессу.

В письме на прошлой неделе господин Кендалл обвинил господина Комера в преследовании Клинтонов с помощью "законодательных расследований, используемых как оружие, и целенаправленных уголовных преследований", и заявил, что их явка и другие стандарты, чем другие, которых было оправдано, не являются ни уместными, ни приемлемыми.

Президент Трамп постоянно пытался отвлечь внимание от собственных отношений с господином Эпштейном, и, к сожалению, комитет, похоже, является соучастником,

– написал мистер Кендалл

Билл Клинтон признавал знакомство с Джеффри Эпштейном и совершал несколько перелетов его частным самолетом в начале 2000-х годов, однако, по его словам, он не посещал частный остров Эпштейна и прекратил контакты с ним более 20 лет назад.

Представители обоих Клинтонов заявили, что комитету предлагали те же условия сотрудничества, которые он принял от других свидетелей, но без объяснений получили отказ. В то же время они подчеркнули, что настаивание на личной явке не имеет правовых оснований.

Обвинение в уголовном неуважении к Конгрессу может предусматривать до одного года лишения свободы и штраф до 100 тысяч долларов. Однако, как отмечает издание, в американской практике не каждое игнорирование повестки завершается таким преследованием.

Если Билл Клинтон таки появится для дачи показаний, это станет почти беспрецедентным случаем: последний раз бывший президент США выступал перед Конгрессом в 1983 году.

Вызывали туда и Трампа, но тогда тот смог через суд отозвать повестку.

Как защищаются супруги Клинтоны?

В письме от 6 октября адвокат Дэвид Кендалл обратился к Джеймсу Комеру с требованием применить к Клинтонам те же подходы, что и к пяти бывшим генеральным прокурорам, которых комитет освободил от явки после заявлений об отсутствии информации, релевантной расследованию.

Мы утверждаем, что Клинтоны также не имеют знаний, касающихся расследования комитета,

– отметил Кендалл.

Он подчеркнул, что нет никаких обоснованных причин заставлять бывшего президента США и экс-госсекретаря лично появляться на слушания, несмотря на то, что их деятельность на государственных должностях не имела отношения к делу, которое сейчас рассматривает комитет.

Отдельно Кендалл обратил внимание на ситуацию с Хиллари Клинтон, бывшим госсекретарем и оппоненткой Дональда Трампа на выборах 2016 года. По его словам, она не имела никаких личных знаний о преступной деятельности Джеффри Эпштейна или Гислейн Максвелл, никогда не пользовалась его частным самолетом, не посещала его остров и не припоминает никаких разговоров с ним.

Адвокат также объяснил, что контакты Хиллари Клинтон с Максвелл ограничивались непродолжительным общением в период, когда та находилась в отношениях с общим знакомым.

В повестке, выданной Комером, упоминался племянник Максвелл, который работал в штабе Клинтон во время ее кампании 2008 года, а затем – в Государственном департаменте. В то же время Кендалл отметил, что Клинтон не знала о родственной связи этого сотрудника с Максвелл.

В письме от 3 ноября адвокат писал, что "вызов в суд бывшего государственного секретаря Клинтон на первый взгляд является бесцельным и оскорбительным". По его словам, во время личной встречи с сотрудниками Комера не было приведено ни одного аргумента в пользу ее допроса, кроме желания выяснить, обсуждала ли она эту тему со своим мужем. Кендалл отметил, что любые такие разговоры подпадают под защиту брачной привилегии.

Он также заявил, что концентрация внимания комитета именно на Клинтонах как "свидетелях фактов", тогда как другим фигурантам позволили избежать дачи показаний, ставит под сомнение беспристрастность органа, который декларируется как внепартийный.

Бывший советник Хиллари Клинтон Филип Рейнс, который работал с ней во время слушаний по делу Бенгази, заявил, что такая тактика может дорого обойтись республиканцам на промежуточных выборах.

"Даже студент-первокурсник юридического факультета знает, что признание кого-то политически презрительным не является основанием для юридического неуважения к суду", – сказал он. "Но если республиканцы хотят провести 2026 год, сосредоточены на своей бесконечной вендетте против Клинтонов, а не на безумных ценах, мы с радостью займем дополнительные места в Палате представителей", – сказал он.

