В щемящем посте в соцсети "Х" Меган поделилась фото, где она стоит посреди украинского поля, окруженная подсолнухами, передает 24 Канал.

Что написала дочь Келлога об Украине?

Она рассказала, что подсолнухи начали вянуть, тяжело склоняя вниз золотые головы. Сначала Меган решила, что они погибают. А потом поняла, что это означает, что "они готовы – их зерна полные, закаленные солнцем, дождем и ветром, подготовлены к жатве".

Увиденное напомнило американке о духе Украины.

Внешне некоторые могут спутать усталость со слабостью. Они видят склоненные головы и думают о поражении. Но эта тяжесть – не капитуляция, а бремя выносливости. Это доказательство того, что пережито много сезонов несмотря на непрерывные атаки. Как те подсолнухи, Украина выстояла сквозь бури российской агрессии – израненная, в шрамах, но полна решимости. Вот как выглядит устойчивость. Не без следов, но несокрушимая. Готова к следующему этапу,

– написала дочь Келлога.

Справка: Меган Моббс – глава американского благотворительного неправительственного фонда The Weatherman Foundation, фактически возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году.

К слову, дочь Келлога возмутило то, что красную дорожку перед военным преступником Путиным заставили стелить американских военных.