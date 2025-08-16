У щемливому пості в соцмережі "Х" Меган поділилася фото, де вона стоїть посеред українського поля, оточена соняхами, передає 24 Канал.

Що написала донька Келлога про Україну?

Вона розповіла, що соняхи почали в'янути, важко схиляючи вниз золоті голови. Спершу Меган вирішила, що вони гинуть. А потім зрозуміла, що це означає, що "вони готові — їхні зерна повні, загартовані сонцем, дощем і вітром, підготовлені до жнив".

Побачене нагадало американці про дух України.

Зовні дехто може сплутати втому зі слабкістю. Вони бачать схилені голови й думають про поразку. Але ця вага – не капітуляція, а тягар витривалості. Це доказ того, що пережито багато сезонів попри невпинні атаки. Як ті соняхи, Україна вистояла крізь бурі російської агресії – зранена, у шрамах, але сповнена рішучості. Ось який вигляд має стійкість. Не без слідів, але незламна. Готова до наступного етапу,

– написала донька Келлога.

Довідка: Меган Моббс – очільниця американського благодійного неурядового фонду The Weatherman Foundation, фактично виник на початку повномасштабної війни у 2022 році.

До слова, доньку Келлога обурило те, що червону доріжку перед воєнним злочинцем Путіним змусили стелити американських військових.