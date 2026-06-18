Об этом глава Финляндии заявил в интервью газете Hufvudstadsbladet.

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Стубб не согласился с последними предупреждениями, в частности шведскими, о вероятной подготовке России к атаке на страны НАТО после установления мира в Украине.

Я принципиально не согласен. Цель России — вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции — заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств,

– подчеркнул глава Финляндии.

По словам Стубба, стабильность и безопасность России имеют ключевое значение для Финляндии. В то же время он считает, что после завершения войны в Украине Россия не превратится в демократическую страну, а скорее сохранит изоляцию и отставание в экономическом развитии.

Последние новости о войне в Украине

В ночь на 18 июня Силы обороны атаковали аннексированный Крым. Беспилотники нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное Ичкинского (Советского) района. Генеральный штаб подтвердил поражение важной логистической артерии — объекта, который противник использовал для военных перевозок и обеспечения логистики своих войск.

Также ранним утром 18 июня украинские дроны добрались до "сердца России" — Москвы. Там украинские силы атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает бензином и дизельным топливом жителей региона. По предварительным данным украинского Генштаба, горят комбинированная установка первичной переработки нефти, установки гидроочистки дизельного топлива и резервуарный парк.

По данным аналитиков Института изучения войны, противник активизировался вблизи государственной границы в Сумской области. Вероятно, оккупационные войска пытаются создать так называемую буферную зону вдоль границы. В то же время в Харьковской области россияне проводили отдельные инфильтрационные рейды вблизи Казачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова.