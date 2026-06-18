Про це глава Фінляндії заявив в інтерв'ю газеті Hufvudstadsbladet.

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Стубб не погодився з останніми попередженнями, зокрема шведськими, про ймовірну підготовку Росії до атаки на держави НАТО після миру в Україні.

Я принципово не згоден. Мета Росії – ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів,

– наголосив глава Фінляндії.

За словами Стубба, стабільність і безпека Росії мають ключове значення для Фінляндії. Водночас він вважає, що після завершення війни в Україні Росія не перетвориться на демократичну країну, а радше збереже ізоляцію та відставання в економічному розвитку.

Останні новини про війну в Україні

В ніч проти 18 червня Сили оборони атакували анексований Крим. Безпілотники вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Ічкінського (Радянського) району. Генштаб підтвердив ураження важливої логістичної артерії – об'єкта, який противник використовував для військових перевезень та забезпечення логістики своїх військ.

Також під ранок 18 червня українські дрони дістались до "серця Росії" – Москви. Там українські сили атакували Московський нафтопереробний завод, який забезпечує бензином та дизельним пальним жителів регіону. За попереднім даними українського Генштабу, горять комбінована установка первинної переробки нафти, установки гідроочищення дизельного пального та резервуарний парк.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, противник активізувався поблизу державного кордону на Сумщині. Імовірно, окупаційні війська намагаються створити так звану буферну зону вздовж кордону. Водночас на Харківщині росіяни здійснювали окремі інфільтраційні рейди поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова.