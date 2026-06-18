Відповідні дані в щоденному звіті наводять аналітики Інституту вивчення війни.

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Що відомо про основні зміни на фронті?

На Сумщині противник активізувався поблизу державного кордону. Зафіксовано спроби проникнення російських підрозділів у прикордонні райони, що свідчить про наміри ворога створити так звану буферну зону вздовж кордону.

На Харківському напрямку росіяни також здійснювали окремі інфільтраційні рейди поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова. Попри заяви російських джерел про просування, підтверджених змін лінії фронту немає.

У районі Куп'янська та Борової окупаційні війська продовжують атаки, однак українські захисники стримують натиск. Водночас росіяни посилили удари дронами по дорогах та цивільній інфраструктурі в прифронтових районах Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагався проводити розвідувально-штурмові дії та проникати в окремі населені пункти. Водночас українські військові успішно виявляють такі групи та завдають їм ударів.

Попри активну російську інформаційну кампанію про нібито значні успіхи в районі Лимана, незалежних підтверджень цих заяв немає.

Складною залишається ситуація поблизу Костянтинівки. Російська сторона продовжує заявляти про просування в місті, однак українське командування наголошує, що Сили оборони утримують позиції, а кількість російських військових усередині населеного пункту залишається обмеженою.

Яка ситуація на основних напрямках фронту: дивіться карти ISW

На Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, проте підтверджених значних територіальних здобутків не мають.

У Запорізькій області російські підрозділи також не досягли помітного просування. Навпаки, українські сили проводять контратаки поблизу Оріхова та завдають ударів по пунктах управління безпілотниками й інших військових об'єктах противника.

Водночас українська армія продовжує системно атакувати тилову інфраструктуру ворога. За останні дні під ударами опинилися склади боєприпасів, командні пункти, місця дислокації військ, логістичні маршрути на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Також було уражено танкер російського "тіньового флоту" в Чорному морі та мости, які використовуються для постачання окупаційних військ між Кримом і захопленими територіями.

Важливо! Генсек НАТО Макр Рютте заявив, що за останні місяці ситуація на фронті стала більш сприятливою для України. За його словами, наступ російських військ суттєво сповільнився, а лінія бойового зіткнення стабілізувалася. Також він наголосив, що Росія втрачає щомісяця близько 30 – 35 тисяч військових убитими та пораненими.