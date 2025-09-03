Такое мнение по этому поводу высказал министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции в Киеве в среду, 3 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что Гили заявил о Путине?

Джон Гили, комментируя парад, отметил, что Владимир Путин "просит о помощи у других", об этом свидетельствует то, что КНДР предоставляет ему войска для поддержки армии, а Китай предоставляет технологии и жизненно важные компоненты.

Таким образом, по мнению британского министра, Владимир Путин хоть и любит демонстрировать свою силу, но сейчас он слабее, чем когда-либо, поскольку сейчас просит о помощи в войне против Украины Китай и Северную Корею.

Он потерял более миллиона человек. Он потерял более 10 тысяч танков и бронированных машин. Его Черноморский флот был унижен страной без флота. Он не достиг ни одной из своих стратегических целей,

– заявил Джон Гили.

По его словам, российский диктатор был убежден, что выиграет полномасштабную войну против Украины в течение трех дней. Впрочем, как отметил Гили, война до сих пор продолжается благодаря мужеству украинцев уже три с половиной года.

Какое заявление сделал на фоне визита?

Кроме вышеупомянутого, министр обороны Великобритании добавил, что почувствовал во время визита в Киев "дух решимости".

"Со стороны министра Шмыгаля и ВСУ, которые продолжают борьбу с незаконным вторжением, решимости со стороны мужчин и женщин на заводе по производству дронов, с которыми я встретился этим утром, несмотря на 5 бомбардировок. А также решимости министров обороны стран-членов "Коалиции желающих" обеспечить мир, когда он наступит, и поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подчеркнул он.

