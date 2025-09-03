Такое мнение по этому поводу высказал министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции в Киеве в среду, 3 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что Гили заявил о Путине?
Джон Гили, комментируя парад, отметил, что Владимир Путин "просит о помощи у других", об этом свидетельствует то, что КНДР предоставляет ему войска для поддержки армии, а Китай предоставляет технологии и жизненно важные компоненты.
Таким образом, по мнению британского министра, Владимир Путин хоть и любит демонстрировать свою силу, но сейчас он слабее, чем когда-либо, поскольку сейчас просит о помощи в войне против Украины Китай и Северную Корею.
Он потерял более миллиона человек. Он потерял более 10 тысяч танков и бронированных машин. Его Черноморский флот был унижен страной без флота. Он не достиг ни одной из своих стратегических целей,
– заявил Джон Гили.
По его словам, российский диктатор был убежден, что выиграет полномасштабную войну против Украины в течение трех дней. Впрочем, как отметил Гили, война до сих пор продолжается благодаря мужеству украинцев уже три с половиной года.
Какое заявление сделал на фоне визита?
Кроме вышеупомянутого, министр обороны Великобритании добавил, что почувствовал во время визита в Киев "дух решимости".
"Со стороны министра Шмыгаля и ВСУ, которые продолжают борьбу с незаконным вторжением, решимости со стороны мужчин и женщин на заводе по производству дронов, с которыми я встретился этим утром, несмотря на 5 бомбардировок. А также решимости министров обороны стран-членов "Коалиции желающих" обеспечить мир, когда он наступит, и поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подчеркнул он.
Подробнее о визите Путина в Китай
В течение 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором принял участие и сам Путин. Российский диктатор произнес ряд заявлений, в частности относительно войны в Украине.
На следующий день Путин провел в Пекине первые официальные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином после своего прибытия в страну. Он назвал уровень двусторонних отношений с Пекином "беспрецедентно высоким".
Уже 3 сентября в Пекине состоялся большой военный парад по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне, на котором присутствовали 26 иностранных лидеров, в том числе Владимир Путин и Ким Чен Ын.