Таку думку з цього приводу висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час пресконференції у Києві у середу, 3 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що Гілі заявив про Путіна?

Джон Гілі, коментуючи парад, зазначив, що Володимир Путін "благає про допомогу в інших", про це свідчить те, що КНДР надає йому війська для підтримки армії, а Китай надає технології та життєво важливі компоненти.

Таким чином, на думку британського міністра, Володимир Путін хоч і любить демонструвати свою силу, але зараз він слабший, ніж будь-коли, оскільки зараз благає про допомогу у війні проти України Китай і Північну Корею.

Він втратив понад мільйон людей. Він втратив понад 10 тисяч танків і броньованих машин. Його Чорноморський флот був принижений країною без флоту. Він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей,

– заявив Джон Гілі.

За його словами, російський диктатор був переконаний, що виграє повномасштабну війну проти України протягом трьох днів. Утім, як наголосив Гілі, війна досі триває завдяки мужності українців вже три з половиною роки.

Яку заяву зробив на тлі візиту?

Крім вищезгаданого, міністр оборони Великої Британії додав, що відчув під час візиту до Києва "дух рішучості".

"З боку міністра Шмигаля та ЗСУ, які продовжують боротьбу з незаконним вторгненням, рішучості з боку чоловіків та жінок на заводі з виробництва дронів, з якими я зустрівся цього ранку, попри 5 бомбардувань. А також рішучості міністрів оборони країн-членів "Коаліції охочих" забезпечити мир, коли він настане, і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосив він.

