Об этом в воскресенье, 25 мая. сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает 24 Канал со ссылкой на WNL.

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Что известно о последней поставке

Рубен Брекельманс сообщил, что уже все 24 обещанных истребителя в скором времени будут в Украине. Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнул, что Владимир Путин не хочет останавливать агрессию против Украины.

"Он показывает, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня", – заявил он. По его словам, в связи с этим необходимо усиливать давление на Россию и продолжать оказывать Украине как можно большую поддержку.

Мы также учим пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО.

– подчеркнул министр обороны Нидерландов.

К слову, недавно министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна попытается передать Украине F-16 даже раньше установленного срока. По его словам, Бельгия в "коалиции желающих" будет действовать активно.