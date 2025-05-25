Про це у неділю, 25 травня. повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає 24 Канал з посиланням на WNL.

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Що відомо про останню поставку

Рубен Брекельманс повідомив, що вже всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні. Глава оборонного відомства Нідерландів наголосив, що Володимир Путін не хоче зупиняти агресію проти України.

"Він показує, що не має наміру серйозно обговорювати припинення вогню", – заявив він. За його словами, у зв'язку з цим необхідно посилювати тиск на Росію та продовжувати надавати Україні якомога більшу підтримку.

Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО,

– наголосив міністр оборони Нідерландів.

До слова, нещодавно міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна спробує передати Україні F-16 навіть раніше встановленого терміну. За його словами, Бельгія в "коаліції охочих" буде діяти активно.