Депутаты не включили этот вопрос в повестку дня. Об этом сообщила корреспондентка "Европейской правды" из Страсбурга.

Что пыталась сделать Венгрия в Европарламенте?

Европейский парламент на заседании 9 марта отклонил предложение политической группы "Патриоты за Европу" о включении в повестку дня заявления с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Проугорська группа, создана по инициативе Виктора Орбана, требовала от Совета ЕС и Еврокомиссии дать оценку "неприемлемым угрозам" Зеленского в адрес венгерского премьера.

Напомним! Поводом стало заявление украинского президента от 5 марта, где он комментируя блокирование кредита на 90 миллиардов евро, намекнул, что может передать адрес "одного лица" военным ВСУ.

Запрос внес депутат от крайне правой австрийской партии "Свобода" Гаральд Вилимский, который также призвал обсудить последствия таких высказываний для вступления Украины в ЕС.

Против инициативы выступила представительница группы Renew Натали Луазо. Она раскритиковала позицию "Патриотов", напомнив о действиях самого Орбана, в частности блокирование финансовой помощи Украине, мобилизация сил против "якобы украинской атаки", задержание семерых украинцев в Венгрии.

То, что он сказал что-то, чего не должен был бы говорить, – это очевидно. Но то, что Виктор Орбан теряет выдержку из-за избирательной борьбы, которую он рискует проиграть, – это скандал,

– подчеркнула Луазо.

Согласно результатам голосования, предложение "Патриотов за Европу" не набрало необходимого количества голосов. Президент Европарламента Роберта Мецола официально подтвердила, что повестка дня сессии останется неизменной.

Какие еще претензии высказывает Венгрия к Украине?