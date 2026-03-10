Депутати не включили це питання до порядку денного. Про це повідомила кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Що намагалася зробити Угорщина в Європарламенті?

Європейський парламент на засіданні 9 березня відхилив пропозицію політичної групи "Патріоти за Європу" щодо включення до порядку денного заяви із критикою президента України Володимира Зеленського.

Проугорська група, створена за ініціативи Віктора Орбана, вимагала від Ради ЄС та Єврокомісії дати оцінку "неприйнятним погрозам" Зеленського на адресу угорського прем'єра.

Нагадаємо! Приводом стала заява українського президента від 5 березня, де він коментуючи блокування кредиту на 90 мільярдів євро, натякнув, що може передати адресу "однієї особи" військовим ЗСУ.

Запит вніс депутат від крайньоправої австрійської партії "Свобода" Гаральд Вілімський, який також закликав обговорити наслідки таких висловлювань для вступу України до ЄС.

Проти ініціативи виступила представниця групи Renew Наталі Луазо. Вона розкритикувала позицію "Патріотів", нагадавши про дії самого Орбана, зокрема блокування фінансової допомоги Україні, мобілізація сил проти "нібито української атаки", затримання сімох українців в Угорщині.

Те, що він сказав щось, чого не мав би говорити, – це очевидно. Але те, що Віктор Орбан втрачає витримку через виборчу боротьбу, яку він ризикує програти, – це скандал,

– підкреслила Луазо.

Згідно з результатом голосування, пропозиція "Патріотів за Європу" не набрала необхідної кількості голосів. Президентка Європарламенту Роберта Мецола офіційно підтвердила, що порядок денний сесії залишиться незмінним.

