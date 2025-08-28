Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и Ynet News.

Армия Израиля нанесла авиаудары

Сообщается о более чем 10 ударах по Сане, а также атаках в провинциях Амран и Хаджа.

Авиаудары санкционировал министр обороны Израиля Исраэль Кац по согласованию с начальником Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Эялем Замиром и высшим военным командованием, которое находилось на связи с премьером Биньямином Нетаньяху.

В ЦАХАЛ подтвердили, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту хуситов, которых поддерживает Иран, в районе Саны. Операцию провели после того, как израильские военные перехватили два дрона хуситов.

Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев,

– заявил Кац, ссылаясь на 10 библейских бедствий.

Армия Израиля подчеркнула, что с начала войны хуситы действуют агрессивно, пытаясь нанести вред Израилю и его союзникам, а также дестабилизировать региональный порядок.

ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц,

– говорится в заявлении военных.

Отмечается, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в контролируемой хуситами Сане в воскресенье, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения.

Что известно об ударах Израиля по Йемену?