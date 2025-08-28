Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та Ynet News.
Армія Ізраїлю завдала авіаударів
Повідомляється про більш ніж 10 ударів по Сані, а також атаки у провінціях Амран і Хаджа.
Авіаудари санкціонував міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац за погодженням із начальником Генштабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Еялем Заміром та вищим військовим командуванням, яке перебувало на зв'язку з прем'єром Біньяміном Нетаньягу.
У ЦАХАЛ підтвердили, що ізраїльські ВПС завдали удару по військовому об'єкту хуситів, яких підтримує Іран, у районі Сани. Операцію провели після того, як ізраїльські військові перехопили два дрони хуситів.
Як ми попереджали хуситів в Ємені: після пошесті темряви настає пошесть первістків,
– заявив Кац, посилаючись на 10 біблійних пошестей.
Армія Ізраїлю наголосила, що від початку війни хусити діють агресивно, намагаючись завдати шкоди Ізраїлю та його союзникам, а також дестабілізувати регіональний порядок.
ЦАХАЛ діє рішуче проти терористичного режиму хуситів, одночасно посилюючи операції проти ХАМАСу в Газі, і продовжуватиме працювати над усуненням усіх загроз для ізраїльських цивільних осіб,
– йдеться в заяві військових.
Зазначається, що новий удар став продовженням операції ВПС Ізраїлю в контрольованій хуситами Сані в неділю, в результаті якої загинули щонайменше четверо людей і десятки зазнали поранення.
Що відомо про удари Ізраїлю по Ємену?
6 липня Ізраїль завдав серії авіаударів по єменських портах Ходейда, Рас-Іса та Аль-Саліф, а також по електростанції в місті Ходейда. Ізраїльські військові пояснили, що це стало відплатою за неодноразові атаки хуситів на ізраїльську територію.
14 червня також стало відомо про удар Ізраїлю по Ємену. Припускалося, що ЦАХАЛ міг ліквідувати лідера хуситів Мухаммеда Аль-Гамарі.