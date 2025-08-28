Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та Ynet News.

Читайте також Біля Ємену перекинулося судно з африканськими мігрантами: загинули, ймовірно, понад 140 людей

Армія Ізраїлю завдала авіаударів

Повідомляється про більш ніж 10 ударів по Сані, а також атаки у провінціях Амран і Хаджа.

Авіаудари санкціонував міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац за погодженням із начальником Генштабу ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Еялем Заміром та вищим військовим командуванням, яке перебувало на зв'язку з прем'єром Біньяміном Нетаньягу.

У ЦАХАЛ підтвердили, що ізраїльські ВПС завдали удару по військовому об'єкту хуситів, яких підтримує Іран, у районі Сани. Операцію провели після того, як ізраїльські військові перехопили два дрони хуситів.

Як ми попереджали хуситів в Ємені: після пошесті темряви настає пошесть первістків,

– заявив Кац, посилаючись на 10 біблійних пошестей.

Армія Ізраїлю наголосила, що від початку війни хусити діють агресивно, намагаючись завдати шкоди Ізраїлю та його союзникам, а також дестабілізувати регіональний порядок.

ЦАХАЛ діє рішуче проти терористичного режиму хуситів, одночасно посилюючи операції проти ХАМАСу в Газі, і продовжуватиме працювати над усуненням усіх загроз для ізраїльських цивільних осіб,

– йдеться в заяві військових.

Зазначається, що новий удар став продовженням операції ВПС Ізраїлю в контрольованій хуситами Сані в неділю, в результаті якої загинули щонайменше четверо людей і десятки зазнали поранення.

Що відомо про удари Ізраїлю по Ємену?