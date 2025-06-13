После этого его силой вывели из помещения, в котором проходил брифинг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal и NBC News.

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Что известно об инциденте

По данным СМИ, сенатора-демократа Алекса Падилью силой вывели с пресс-конференции в Лос-Анджелесе после того, как он пытался задать вопрос министру внутренней безопасности Кристи Ноэм относительно миграционной политики.

Вскоре после этого его отпустили. Сенатор рассказал, что у него был брифинг с военными, когда он узнал, что Кристи Ноэм находится в том же здании, и решил присоединиться к ее пресс-конференции, посвященной вопросам иммиграции.

Я был там мирно. В определенный момент я захотел задать вопрос, и как только начал – меня сразу же силой вывели из комнаты, положили на пол и заковали в наручники. Если администрация так обращается с сенатором, который просто задает вопрос, если Министерство внутренней безопасности так реагирует на вопросы от сенатора, представьте, как они обращаются с фермерами, поварами, рабочими в Лос-Анджелесе, по всей Калифорнии и во всей стране,

– заявил чиновник.

Во время брифинга представители федеральной иммиграционной службы заявили, что они продолжат свою деятельность в Лос-Анджелесе.

Напомним, что, что протесты в Лос-Анджелесе начались из-за политики усиленного контроля эмиграции, которую проводит администрация Дональда Трампа. В частности, из-за активных действий Службы иммиграции и таможенного контроля США.