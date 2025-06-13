Після цього його силоміць вивели з приміщення, у якому проходив брифінг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal та NBC News.

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Що відомо про інцидент

За даними ЗМІ, сенатора-демократа Алекса Паділью силоміць вивели з пресконференції у Лос-Анджелесі після того, як він намагався поставити запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноем стосовно міграційної політики.

Незадовго після цього його відпустили. Сенатор розповів, що у нього був брифінг з військовими, коли він дізнався, що Крісті Ноем перебуває в тій же будівлі, й вирішив приєднатися до її пресконференції, присвяченої питанням імміграції.

Я був там мирно. У певний момент я захотів поставити запитання, і щойно почав – мене одразу ж силоміць вивели з кімнати, поклали на підлогу та закували в кайданки. Якщо адміністрація так поводиться із сенатором, який просто ставить запитання, якщо Міністерство внутрішньої безпеки так реагує на запитання від сенатора, уявіть, як вони поводяться з фермерами, кухарями, робітниками в Лос-Анджелесі, по всій Каліфорнії й в усій країні,

– заявив чиновник.

Під час брифінгу представники федеральної імміграційної служби заявили, що вони продовжать свою діяльність у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що протести в Лос-Анджелесі почалися через політику посиленого контролю еміграції, яку проводить адміністрація Дональда Трампа. Зокрема, через активні дії Служби імміграції та митного контролю США.