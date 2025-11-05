Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль оказался в сложном положении. Он намекнул, что внешние сигналы могут серьезно повлиять на решение Путина в ближайшее время.

Путин перекладывает бремя войны на граждан

Российская экономика истощается из-за затяжной войны против Украины. Чтобы поддерживать военные расходы, Кремль повышает налоги и ограничивает возможности малого бизнеса. Такие шаги только углубляют внутренний кризис.

Путин перекладывает основное финансовое бремя на широкие слои населения. Он увеличил НДС с 20 до 22% и уменьшил лимиты для малого бизнеса в пять раз,

– сказал Чаленко.

Решения властей вызывают недовольство среди предпринимателей и мелкого бизнеса. Кремль пытается удержать лояльность олигархов, однако ценой роста социального напряжения внутри страны.

Удары по нефтепереработке усиливают давление на Кремль

Украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам показали уязвимость российской обороны. Системы ПВО не способны защитить критические объекты, что создает экономические потери и недовольство среди олигархов.

Путин не может обеспечить защиту нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому он создает мобильные огневые группы вокруг объектов, но это не остановит украинские атаки,

– отметил Чаленко.

По его словам, из-за масштабных ударов давление на Кремль со стороны крупного бизнеса будет только расти. Олигархи, которые потеряли миллиарды из-за санкций и разрушения инфраструктуры, все чаще требуют от Путина деэскалации.

Китай может готовить "операцию преемник"

После провала Путина на фронте и потерь в нефтяной отрасли Китай, вероятно, начинает искать альтернативу нынешнему кремлевскому режиму. Визит российского премьера Мишустина в Пекин стал сигналом, что Поднебесная может иметь собственный сценарий на случай ослабления Путина.

Мишустин поехал на поклон к Поднебесной, и именно его Китай рассматривает как возможного преемника Путина,

– отметил Чаленко.

Такие контакты могут свидетельствовать о желании Пекина влиять на внутреннюю ситуацию в России. Китай не заинтересован в хаосе, но может использовать слабость Кремля, чтобы усилить свой контроль над российской экономикой и политикой.

США и санкции Трампа подталкивают Пекин к действиям

После объявления новых санкций против "Роснефти" и "Лукойла" позиция Китая могла измениться. Вашингтон усиливает экономическое давление на Москву, и это побуждает Пекин действовать осторожнее, чтобы не попасть под вторичные ограничения.

Подобные сигналы могли быть озвучены кулуарно во время визита Кирилла Дмитриева, близкого к Кремлю бизнесмена. Китай видит, что слабость Путина становится проблемой и для его партнеров,

– объяснил Чаленко.

При таких условиях Пекин может стремиться сохранить стабильность и одновременно подготовиться к смене власти в России. В политических кругах все чаще говорят о возможном переходе к новой фигуре, которую Китай готов поддержать.

