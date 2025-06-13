Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала отметил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц является последовательным в своих заявлениях и действиях. Он сейчас занимается программой перевооружения немецкой армии, заказами для оборонно-промышленного комплекса.

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Мерц действует благоразумно

Мерц, во время визита в США, пытался убедить Дональда Трампа в контексте украинско-российской войны.

Я вообще Мерца называю Черчиллем XXI века. Даже если судить только по риторике, то Мерц – довольно прямолинейный, категоричный, четкий и с холодной головой – как в словах, так и в действиях,

– сказал Олег Постернак.

Политолог добавил, что Мерц является первым лидером после бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон также отличался определенным прагматизмом, хотя и был достаточно эксцентричным. Тогда особенности британской политики не позволили ему продолжить свой мандат как премьер-министр. Тем не менее, его преемники – ни Лиз Трас, ни Риши Сунак – не смогли стать более яркими проводниками во внешнеполитической сфере.

Постернак добавил, что нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочитает социальные расходы перед оборонными. Хотя Великобритания и в дальнейшем делает много полезного для Украины – в частности, подписан Столетний договор.

Австрийский лидер против визита Зеленского

Эммануэль Макрон – первый, кто предложил инициативу по размещению французских военных. Пока что эта идея остается в воздухе.

Сам факт ее появления в информационном пространстве, готовность части французского общества отправлять военных за пределы родной страны – также свидетельствует об осознании вызовов безопасности и важности того, чтобы каждая европейская страна участвовала в построении новой системы безопасности,

– сказал Постернак.

Политолог также отметил, что австрийский лидер Партии свободы, которая широко представлена в парламенте, Герберт Кикль, категорически против даже визита Президента Украины в Австрию. Хотя Австрия – нейтральная страна, он считает, что это может повредить ее нейтралитету.

Австрия не предоставляет Украине военной помощи. То же касается Швейцарии, которая очень медленно и неохотно выделяла даже гуманитарную помощь – не говоря уже о военной.

"Чрезвычайно пассивными являются такие страны, как Португалия, Греция, частично Испания – они до сих пор не смогли довести свои оборонные расходы до критически важного уровня. Ведь в этих странах часто у власти социалистические правительства, которые занимают легкомысленную позицию относительно необходимости укрепления оборонно-промышленного комплекса", – сказал Постернак.

Обран и Навроцкий против вступления Украины в ЕС

Он добавил, что Европа разная – в частности, и Центральная Европа. Президент Польши Карл Навроцкий является достаточно непредсказуемым. Он уже сделал заявления, что выступает против НАТО и не считает актуальным вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продвигает провокационные идеи по недопущению Украины в Евросоюз.

То есть мы видим согласованные действия против нашего государства – именно тогда, когда в большинстве европейских элит существует консенсус относительно принятия Украины в свои альянсы,

– пояснил Постернак.

Он отметил, что это является серьезной проблемой для Украины. Следующие президентские выборы в Польше состоятся только через пять лет – в 2030 году. К тому времени Украина может уже полностью пройти путь к подписанию и ратификации договора о вступлении в ЕС.

Подобные препятствия – критические. Хотя, по мнению политолога, Украина уже сейчас должна делать конкретные шаги, чтобы в будущем облегчить свой путь хотя бы к членству в ЕС.