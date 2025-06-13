Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу зазначив, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц є послідовним у своїх заявах та діях. Він нині опікується програмою переозброєння німецької армії, замовленнями для оборонно-промислового комплексу.

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Мерц діє розсудливо

Мерц, під час візиту до США, намагався переконати Дональда Трампа в контексті українсько-російської війни.

Я взагалі Мерца називаю Черчиллем XXI століття. Навіть якщо судити лише за риторикою, то Мерц – доволі прямолінійний, категоричний, чіткий і з холодною головою – як у словах, так і в діях,

– сказав Олег Постернак.

Політолог додав, що Мерц є першим лідером після колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона. Джонсон також вирізнявся певним прагматизмом, хоча й був досить ексцентричним. Тоді особливості британської політики не дозволили йому продовжити свій мандат як прем'єр-міністр. Тим не менш, його наступники – ані Ліз Трас, ані Ріші Сунак – не змогли стати більш яскравими провідниками у зовнішньополітичній сфері.

Постернак додав, що нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер надає перевагу соціальним видаткам перед оборонними. Хоча Британія й надалі робить багато корисного для України – зокрема, підписано Столітній договір.

Австрійський лідер проти візиту Зеленського

Еммануель Макрон – перший, хто запропонував ініціативу щодо розміщення французьких військових. Поки що ця ідея залишається в повітрі.

Сам факт її появи в інформаційному просторі, готовність частини французького суспільства відправляти військових за межі рідної країни – також свідчить про усвідомлення безпекових викликів і важливість того, щоб кожна європейська країна брала участь у побудові нової системи безпеки,

– сказав Постернак.

Політолог також зазначив, що австрійський лідер Партії свободи, яка широко представлена в парламенті, Герберт Кікль, категорично проти навіть візиту Президента України до Австрії. Хоча Австрія – нейтральна країна, він вважає, що це може зашкодити її нейтралітету.

Австрія не надає Україні військової допомоги. Те саме стосується Швейцарії, яка дуже повільно й неохоче виділяла навіть гуманітарну допомогу – не кажучи вже про військову.

"Надзвичайно пасивними є такі країни, як Португалія, Греція, частково Іспанія – вони досі не спромоглися довести свої оборонні витрати до критично важливого рівня. Адже в цих країнах часто при владі соціалістичні уряди, які займають легковажну позицію щодо необхідності зміцнення оборонно-промислового комплексу", – сказав Постернак.

Обран та Навроцький проти вступу України до ЄС

Він додав, що Європа є різною – зокрема, й Центральна Європа. Президент Польщі Карл Навроцький є досить непередбачуваним. Він уже зробив заяви, що виступає проти НАТО і не вважає актуальним вступ України до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просуває провокативні ідеї щодо недопущення України до Євросоюзу.

Тобто ми бачимо узгоджені дії проти нашої держави – саме тоді, коли в більшості європейських еліт існує консенсус щодо прийняття України до своїх альянсів,

– пояснив Постернак.

Він зазначив, що це є серйозною проблемою для України. Наступні президентські вибори в Польщі відбудуться лише за п'ять років – у 2030 році. До того часу Україна може вже повністю пройти шлях до підписання та ратифікації договору про вступ до ЄС.

Подібні перешкоди – критичні. Хоча, на думку політолога, Україна вже зараз повинна робити конкретні кроки, щоб у майбутньому полегшити свій шлях хоча б до членства в ЄС.