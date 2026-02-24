Об этом сообщает Reuters.

Как удалось ликвидировать Эль Менчо?

Во время рейда и дальнейших столкновений погибли по меньшей мере 62 человека. Среди них – 25 военнослужащих Национальной гвардии и 34 вероятных члена группировки. Сторонники картеля в ответ устроили масштабные беспорядки: поджигали автомобили и перекрывали дороги в более десяти штатах, обустроив около 85 блокпостов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ситуация постепенно стабилизируется. В то же время в самом Халиско, который считается базой картеля нового поколения Халиско (CJNG), дополнительно развернули около 2 тысяч военных. Напряжение ощущается не только в регионе – тревога распространилась и на популярные курортные города штата.

Гибель Осегери, известного как "Эль Менчо", стала серьезным ударом по CJNG – одной из самых мощных криминальных структур страны – и продемонстрировала решимость мексиканских властей на фоне давления со стороны США. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении жестко бороться с наркокартелями. В то же время эксперты предостерегают: устранение лидера может вызвать новую волну внутренней борьбы и еще большее кровопролитие.

Осегера, более известный под псевдонимом “Эль Менчо”, возглавлял один из самых опасных картелей страны, который конкурировал с влиятельной группировкой Синалоа. США назначили вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию, что поможет его задержать. По словам Шейнбаум, американская сторона передала разведданные относительно возможного местонахождения Осегеры, однако сама операция проводилась мексиканскими силами.

Помогла романтика

Министерство обороны Мексики сообщило, что спецназовцы выследили Осегеру в лесистой местности вблизи Тапальпы. После перестрелки он был ранен и вместе с двумя охранниками эвакуирован вертолетом в столицу, но все трое умерли по дороге. По словам министра обороны Рикардо Тревильи, ключевую роль в подготовке рейда сыграла информация от лица из близкого окружения одного из романтических партнеров наркобарона.

На месте спецоперации силовики изъяли большое количество тяжелого вооружения – в частности винтовки с гранатометами, реактивные установки и минометные боеприпасы.

Генпрокуратура открыла расследование сразу в 14 штатах. Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч сообщил о по меньшей мере 70 задержанных в семи регионах.

По данным оборонного ведомства, беспорядки координировал один из ближайших соратников Осегеры – финансовый куратор группировки по прозвищу “Эль Тули”. Он также был ликвидирован при попытке задержания. Силовики утверждают, что боевикам даже обещали денежное вознаграждение за нападения на военных.

Правоохранители заявляют, что теперь особенно внимательно отслеживают внутренние процессы в группировке, поскольку борьба за контроль может спровоцировать новый виток насилия.

Что происходит в Мексике?