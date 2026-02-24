Про це повідомляє Reuters.

Як вдалося ліквідувати Ель Менчо?

Під час рейду та подальших сутичок загинули щонайменше 62 людини. Серед них – 25 військовослужбовців Національної гвардії та 34 ймовірні члени угруповання. Прихильники картелю у відповідь влаштували масштабні заворушення: підпалювали автомобілі та перекривали дороги у понад десяти штатах, облаштувавши близько 85 блокпостів.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що ситуація поступово стабілізується. Водночас у самому Халіско, який вважається базою картелю нового покоління Халіско (CJNG), додатково розгорнули близько 2 тисяч військових. Напруження відчувається не лише в регіоні – тривога поширилася і на популярні курортні міста штату.

Загибель Осегери, відомого як "Ель Менчо", стала серйозним ударом по CJNG – одній із найпотужніших кримінальних структур країни – та продемонструвала рішучість мексиканської влади на тлі тиску з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір жорстко боротися з наркокартелями. Водночас експерти застерігають: усунення лідера може спричинити нову хвилю внутрішньої боротьби й ще більше кровопролиття.

Осегера, більш відомий під псевдонімом “Ель Менчо”, очолював один із найнебезпечніших картелів країни, який конкурував із впливовим угрупованням Сіналоа. США призначили винагороду в 15 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе його затримати. За словами Шейнбаум, американська сторона передала розвіддані щодо можливого місцеперебування Осегери, однак сама операція проводилася мексиканськими силами.

Допомогла романтика

Міністерство оборони Мексики повідомило, що спецпризначенці вистежили Осегеру в лісистій місцевості поблизу Тапальпи. Після перестрілки він був поранений і разом із двома охоронцями евакуйований гелікоптером до столиці, але всі троє померли дорогою. За словами міністра оборони Рікардо Тревільї, ключову роль у підготовці рейду відіграла інформація від особи з близького оточення одного з романтичних партнерів наркобарона.

На місці спецоперації силовики вилучили велику кількість важкого озброєння – зокрема гвинтівки з гранатометами, реактивні установки та мінометні боєприпаси.

Генпрокуратура відкрила розслідування одразу в 14 штатах. Міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч повідомив про щонайменше 70 затриманих у семи регіонах.

За даними оборонного відомства, заворушення координував один із найближчих соратників Осегери – фінансовий куратор угруповання на прізвисько “Ель Тулі”. Його також було ліквідовано під час спроби затримання. Силовики стверджують, що бойовикам навіть обіцяли грошову винагороду за напади на військових.

Правоохоронці заявляють, що тепер особливо уважно відстежують внутрішні процеси в угрупованні, оскільки боротьба за контроль може спровокувати новий виток насильства.

