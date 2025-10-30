Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что бельгийский министр написал Медведеву?

В своем инстаграме Тео Франкен метко назвал российского чиновника главным хулиганом России.

Российский главный хулиган не перестает угрожать и оскорблять. Они собирались "уничтожить Запад", когда мы решили поставлять оружие, чтобы помочь Украине противостоять их грубому вторжению, когда мы решили поставлять дальнобойные ракеты, когда мы позволили Финляндии и Швеции стать членами НАТО и так далее,

– написал министр.

Он подчеркнул: НАТО не воюет с Россией и "абсолютно не стремится к этому", потому что "по определению является оборонительным альянсом".

Но принцип ответного удара нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Это его фундамент. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова. Что касается остальных, то "людям подходит кроткий мир, а диким животным – свирепая ярость",

– добавил Франкен.

Справка. Последние слова – из произведения Ars amatoria, поэмы "Искусство любви" Овидия. Интересно, что это произведение, а также "Любовные элегии" стали причиной изгнания поэта из Рима.



В Бельгии призвали россиян успокоиться под музыку Селены Гомес / Скриншот 24 Канала

Politico обратили внимание, что это сообщение Тео Франкена опубликовано с песней американской поп-певицы Селены Гомес Calm Down. Таким образом, бельгийский министр будто призвал Медведева успокоиться.

Министр обороны Бельгии официально поссорился с бывшим президентом России из-за ядерной войны – в посте в Instagram под песню Calm Down Селены Гомес. Да, именно в таком мире мы живем,

– иронизируют журналисты.

Бельгийский министр Тео Франкен ответил Медведеву: читайте сообщение

Что хочет Медведев от Бельгии?

Конфликт российского чиновника с бельгийцем начался раньше. В интервью изданию HUMO Франкен сказал: если Россия осмелится ударить по НАТО, Москву сравняют с землей.

Медведев воспользовался этим заявлением как шансом в очередной раз пригрозить Западу. В соцсети Х он назвал министра Бельгии слабоумным и "поздравил" НАТО с тем, что Россия испытала "Посейдон" с ядерным двигателем.

В отличие от "Буревестника", "Посейдон" можно считать настоящим оружием судного дня,

– написал Медведев.

Комментаторы предложили России испытать "Посейдон" на Бельгии. На что Медведев заявил, что тогда эта страна исчезнет.

Франкен оставил под этим постом уже упомянутую цитату Овидия. А потом посвятил сообщению Медведева отдельный пост.