Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що бельгійський міністр написав Медведєву?

В своєму інстаграмі Тео Франкен влучно назвав російського чиновника головним хуліганом Росії.

Російський головний хуліган не перестає погрожувати й ображати. Вони збиралися "знищити Захід", коли ми вирішили постачати зброю, щоб допомогти Україні протистояти їх брутальному вторгненню, коли ми вирішили постачати далекобійні ракети, коли ми дозволили Фінляндії та Швеції стати членами НАТО і так далі,

– написав міністр.

Він підкреслив: НАТО не воює з Росією й "абсолютно не прагне цього", бо "за визначенням є оборонним альянсом".

Але принцип удару у відповідь нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Це його фундамент. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова. Що ж до решти, то "людям личить лагідний мир, а диким тваринам – люта лють",

– додав Франкен.

Довідка. Останні слова – з твору Ars amatoria, поеми "Мистецтво кохання" Овідія. Цікаво, що цей твір, а також "Любовні елегії" стали причиною вигнання поета з Риму.



У Бельгії закликали росіян заспокоїтися під музику Селени Гомес / Скриншот 24 Каналу

Politico звернули увагу, що цей допис Тео Франкена опубліковано з піснею американської попспівачки Селени Гомес Calm Down. Таким чином, бельгійський міністр ніби закликав Медведєва заспокоїтися.

Міністр оборони Бельгії офіційно посварився з колишнім президентом Росії через ядерну війну – у дописі в Instagram під пісню Calm Down Селени Гомес. Так, саме в такому світі ми живемо,

– іронізують журналісти.

Бельгійський міністр Тео Франкен відповів Медведєву: читайте допис

Що хоче Медведєв від Бельгії?

Конфлікт російського чиновника з бельгійцем почався раніше. В інтерв'ю виданню HUMO Франкен сказав: якщо Росія насмілиться вдарити по НАТО, Москву зрівняють із землею.

Медведєв скористався цією заявою як шансом вкотре пригрозити Заходу. В соцмережі Х він назвав міністра Бельгії недоумкуватим і привітав НАТО із тим, що Росія випробувала "Посейдон" із ядерним двигуном.

На відміну від "Буревестника", "Посейдон" можна вважати справжньою зброєю судного дня,

– написав Медведєв.

Коментатори запропонували Росії випробувати "Посейдон" на Бельгії. На що Медведєв заявив, що тоді ця країна щезне.

Франкен залишив під цим постом уже згадану цитату Овідія. А потім присвятив допису Медведєва окремий пост.