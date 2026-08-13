Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что именно от результатов их визита в Киев в День Независимости может зависеть дальнейшее развитие переговорного процесса.

Почему визит Кушнера и Виткоффа в Украину может стать решающим

По словам Александра Краева, Украине важно максимально использовать предстоящий визит американских представителей. Если по его итогам Киев и Вашингтон смогут согласовать совместный рамочный документ о завершении войны, это, вероятно, даст толчок для возобновления переговоров.

Есть предположение, что Офис Президента уже передал администрации Дональда Трампа определенный проект такого документа. Следующим шагом должно стать его согласование с США и европейскими партнерами, после чего наработку можно будет представить России.

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" о мирных переговорах: видео

Если нам удастся правильно разыграть эту ситуацию, и в результате этого визита мы получим какой-то совместный украинско-американский рамочный документ, который можно будет согласовать с нашими европейскими партнерами, а затем представить россиянам как единственно возможный вариант окончания войны, тогда переговорный процесс возобновится,

– пояснил Краев.

Однако сам факт приезда Кушнера и Виткоффа в Киев еще не будет означать прогресса. Если их визит будет носить лишь символический или протокольный характер, Украина может упустить важную возможность.

Важно! В Кремле выразили готовность вернуться к обсуждению мира, но выдвинули условие. Россия готова рассматривать мирные планы только в рамках диалога непосредственно с США. В то же время в Москве игнорируют предложения Владимира Зеленского, который ранее уже передал Вашингтону позицию Украины относительно завершения войны и подчеркнул недопустимость территориальных уступок.

По мнению Краева, если встреча не даст результата, положительных изменений в переговорном процессе в ближайшее время ожидать не стоит. То же самое может касаться американской политики в отношении санкций и поставок вооружения Украине.

Нам нужно ловить момент – пока администрация Трампа заинтересована, пока они готовы работать на результат. Несмотря на это обоюдное давление, мы видим, что к Украине внимания все-таки больше, чем к России. Мы видим, что Украину готовы слушать лучше, чем готовы слушать Россию,

– сказал он.

Поэтому Киеву, вероятно, стоит сосредоточиться именно на президентском направлении переговоров, которое в настоящее время представляют Кушнер и Виткофф. Именно работа с администрацией Трампа может стать ключом к возобновлению переговорного процесса.