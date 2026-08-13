Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що саме від результатів їхнього візиту до Києва на День Незалежності може залежати подальший розвиток переговорного треку.

Чому візит Кушнера і Віткоффа до України може стати вирішальним

За словами Олександра Краєва, Україні важливо максимально використати майбутній візит американських представників. Якщо за його підсумками Київ і Вашингтон зможуть погодити спільний рамковий документ щодо завершення війни, це, ймовірно, дасть поштовх для відновлення переговорів.

Є припущення, що Офіс Президента вже передав адміністрації Дональда Трампа певний проєкт такого документа. Наступним кроком має стати його узгодження зі США та європейськими партнерами, після чого напрацювання можна буде представити Росії.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" про мирні переговори: відео

Якщо ми зможемо обіграти цю історію, і в результаті цього візиту ми отримаємо якийсь спільний українсько-американський рамковий документ, який можна буде узгодити з нашими європейськими партнерами, а потім подавати росіянам як єдино можливий варіант закінчення війни, тоді переговорний процес відновиться,

– пояснив Краєв.

Однак сам факт приїзду Кушнера та Віткоффа до Києва ще не означатиме прогресу. Якщо їхній візит матиме лише символічний або протокольний характер, Україна може втратити важливу можливість.

Важливо! У Кремлі висловили готовність повернутися до обговорення миру, але висунули умову. Росія згодна розглядати мирні плани лише у діалозі безпосередньо зі США. Водночас у Москві ігнорують пропозиції Володимира Зеленського, який раніше вже передав Вашингтону бачення України щодо завершення війни та наголосив на неприпустимості територіальних поступок.

На думку Краєва, якщо зустріч не дасть результату, позитивних змін у переговорному процесі найближчим часом очікувати не варто. Те саме може стосуватися американської політики щодо санкцій та постачання озброєння Україні.

Нам потрібно ловити момент – поки трампівська адміністрація зацікавлена, поки вони готові працювати на результат. Попри цей обопільний тиск, ми бачимо, що до України уваги все-таки більше, ніж до Росії. Ми бачимо, що Україну готові чути краще, ніж готові чути Росію,

– сказав він.

Тому Києву, ймовірно, варто зосередитися саме на президентському напрямку переговорів, який наразі представляють Кушнер і Віткофф. Саме робота з адміністрацією Трампа може стати ключем до відновлення переговорного процесу.