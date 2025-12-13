Политолог Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что договориться о мире удастся, когда в переговорном процессе появится Китай. Сейчас же Пекину выгодна война.

Читайте также Подлый ход под прикрытием переговоров: как Путин разыгрывает Трампа и какова его первоочередная цель

Почему участие Китая так важно?

Максим Несвитайлов считает, что переговорный процесс можно будет воспринимать серьезно, если в нем будет участвовать Китай. По крайней мере для этого нужны серьезные заявления Пекина, который будет конкретно поддерживать тот или иной формат завершения войны. Сейчас от китайцев звучат лишь общие фразы.

Китай до сих пор остается главным выгодополучателем от войны. Очевидно, что у КНР и России есть договоренности о совместном решении по завершению этой войны. Есть договоренности по Тайваню. Пока я не увижу здесь Пекина, я не поверю в то, что мы сможем достичь какого-то серьезного результата в переговорном процессе,

– пояснил политолог.

Позиция Китая по войне: главное