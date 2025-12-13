Политолог Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что договориться о мире удастся, когда в переговорном процессе появится Китай. Сейчас же Пекину выгодна война.
Почему участие Китая так важно?
Максим Несвитайлов считает, что переговорный процесс можно будет воспринимать серьезно, если в нем будет участвовать Китай. По крайней мере для этого нужны серьезные заявления Пекина, который будет конкретно поддерживать тот или иной формат завершения войны. Сейчас от китайцев звучат лишь общие фразы.
Китай до сих пор остается главным выгодополучателем от войны. Очевидно, что у КНР и России есть договоренности о совместном решении по завершению этой войны. Есть договоренности по Тайваню. Пока я не увижу здесь Пекина, я не поверю в то, что мы сможем достичь какого-то серьезного результата в переговорном процессе,
– пояснил политолог.
Позиция Китая по войне: главное
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется на достижение соглашения, "приемлемого для всех сторон". Китайский президент заверил, что поддерживает "все усилия", направленные на мир.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не видит, чтобы Китаю было выгодно окончание войны. В то же время Пекину не выгодна слабая Россия из-за противостояния с США.
Кроме того, украинский лидер рассказал детали о сотрудничестве Китая и России. Кремль, российские компании и государственная система в целом зависимы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов. В частности, Пекин делает шаги по активизации сотрудничества с россиянами и в сфере военной промышленности.