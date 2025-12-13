Політолог Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що домовитися про мир вдасться, коли у переговорному процесі з'явиться Китай. Зараз же Пекіну вигідна війна.

Чому участь Китаю така важлива?

Максим Несвітайлов вважає, що переговорний процес можна буде сприймати серйозно, якщо у нього братиме участь Китай. Принаймні для цього потрібні серйозні заяви Пекіна, який буде конкретно підтримувати той чи інший формат завершення війни. Зараз від китайців звучать лише загальні фрази.

Китай досі залишається головним вигодоотримувачем від війни. Очевидно, що у КНР і Росії є домовленості про спільне рішення щодо завершення цієї війни. Є домовленості щодо Тайваню. Поки я не побачу тут Пекіна, я не повірю у те, що ми зможемо досягнути якогось серйозного результату у переговорному процесі,

– пояснив політолог.

