Політолог Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що домовитися про мир вдасться, коли у переговорному процесі з'явиться Китай. Зараз же Пекіну вигідна війна.
Чому участь Китаю така важлива?
Максим Несвітайлов вважає, що переговорний процес можна буде сприймати серйозно, якщо у нього братиме участь Китай. Принаймні для цього потрібні серйозні заяви Пекіна, який буде конкретно підтримувати той чи інший формат завершення війни. Зараз від китайців звучать лише загальні фрази.
Китай досі залишається головним вигодоотримувачем від війни. Очевидно, що у КНР і Росії є домовленості про спільне рішення щодо завершення цієї війни. Є домовленості щодо Тайваню. Поки я не побачу тут Пекіна, я не повірю у те, що ми зможемо досягнути якогось серйозного результату у переговорному процесі,
– пояснив політолог.
Позиція Китаю щодо війни: головне
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай сподівається на досягнення угоди, "прийнятної для всіх сторін". Китайський президент запевнив, що підтримує "всі зусилля", спрямовані на мир.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не бачить, щоб Китаю було вигідне закінчення війни. Водночас Пекіну не вигідна слабка Росія через протистояння зі США.
Крім того, український лідер розповів деталі про співпрацю Китаю та Росії. Кремль, російські компанії та державна система загалом залежні від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів. Зокрема, Пекін робить кроки щодо активізації співпраці з росіянами й у сфері воєнної промисловості.